«Мы облажались»: принца Гарри и Меган Маркл высмеяли в скандальном мультфильме

В конце июля телеканал НВО Мах представил 12-серийный мультфильм-сатиру «Принц», главным героем которого стал принц Джордж – старший сын Кейт Миддлтон и принца Уильяма. Появляются в картине и другие члены королевской семьи, в том числе уехавшие жить за океан Меган Маркл и принц Гарри.

«Привет, народ! Это принц Джордж. Подумал, что вам будет интересно узнать, что у меня все хорошо. Да, в самоизоляции тяжело, и мы все уже устали сидеть в этих одних и тех же 775 комнатах или в ваших там квартирах-студиях. Без разницы…», — говорит Джордж в первых кадрах мультфильма.

В одном из эпизодов можно увидеть, как персонажи принца Гарри и Меган Маркл, которых играют озвучивают Орландо Блум и Кондола Рашад, предстают дома.

«Привет, я Меган Маркл, я Гарри, и мы по-королевски облажались», — говорят мультяшные герои Сассекских.

больше по теме Королевские презенты: какие подарки получил принц Джордж на свой день рождения 22 июля британскому наследнику исполнилось восемь лет.

Изначально премьера «Принца» была запланирована на май, но ее перенесли из-за смерти принца Филиппа. Об этом пишет Independent.

Смотрите также: