«Голодные игры» вернутся на большой экран в виде приквела

Во франшизе «Голодные игры» вышли четыре фильма, и, похоже, этого оказалось мало, поэтому киностудия Lionsgate собирается к ней вернуться и на этот раз снять приквел. Как сообщает издание Deadline, производство картины начнется в первой половине 2022 года. В основу ляжет роман писательницы Сьюзен Коллинз «Баллада о змеях и певчих птицах», который был выпущен только в 2020-ом (спустя 10 лет после книги «Сойка-пересмешница»).

Сюжет нового фильма будет посвящен молодому президенту Сноу, которого в предыдущих фильмах сыграл Дональд Сазерленд. Задолго до того, как этот персонаж стал тираном, он был красивым и обаятельным юношей. Его семья переживала тяжелые времена, но герой увидел выход в том, чтобы стать наставником в Голодных играх. А после разочаровался в этой идее.

Ожидается, что режиссер трех фильмов «Голодные игры» Фрэнсис Лоуренс вернется в свое кресло, а вот имена актеров пока неизвестны. Приквел выйдет в конце 2023-го или в начале 2024 года.

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