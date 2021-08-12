Мюзикл «Аннетт» и другие премьеры недели

«Аннетт» (оригинальное название — Annette), 2021, Франция, мюзикл.

Режиссер: Леос Каракс. В ролях: Марион Котийяр, Адам Драйвер и др.

В российском прокате с 12 августа.

После успеха «Ла-Ла Ленда» казалось, что публика вновь стала лояльной к тому, что прежде смотрелось вызывающе: сидят, допустим, киногерои за утренним кофе и вдруг начинают петь. В новой ленте французского классика Леоса Каракса персонажи Марион Котийяр и Адама Драйвера тоже часто напрягают голосовые связки — например, идут по лесу и поют о том, как любят друг друга. Получается, кстати, так себе — Райан Гослинг, не лучшим образом голосивший в «Ла-Ла Ленде», на фоне Драйвера выглядит чуть ли не Томом Джонсом.

Надо сказать, что поют тут не только в лесу: герой Драйвера, например, может затянуть песню во время орального секса. При этом его персонаж не певец, а стендап-комик. Играющая супругу острослова Котийяр к музыке куда ближе (она оперная прима); впрочем, главной фигурой в итоге становится дочь героев, девочка, мягко говоря, не совсем обычная.

Длящаяся почти два с половиной часа «Аннетт» многих, несомненно, разочарует. Если тот же «Ла-Ла Ленд» был, по сути, просто хорошей мелодрамой, сдобренной для фестивального ажиотажа музыкальными номерами, то запутанная и провокационная лента Каракса даже Дэвида Линча заставит удивленно приподнять седые брови.

А вот кого картина точно порадует, так это меломанов: в качестве авторов сценария, музыки и даже актеров здесь красуются братья Рон и Рассел Маэлы, участники культовой американской группы Sparks. Собственно, «Аннетт» изначально задумывалась как концептуальный альбом Sparks и лишь затем превратилась в мюзикл, за экранизацию которого взялся Каракс. Даже страшно представить, что нас ждет, когда начнут экранизировать альбомы «Рамштайн» и «Коррозии металла».

«Главный герой» (оригинальное название — Free Guy), 2021, США, фантастика.

Режиссер: Шон Леви. В ролях: Райан Рейнольдс, Джоди Комер и др.

В российском прокате с 12 августа.

Замученные рутиной клерки по достоинству оценят порыв скромного банковского служащего, который решил изменить привычный уклад жизни и доказать всем свою значимость. Увы, бедолага, которого в фантастической комедии «Главный герой» играет Райан Рейнольдс, оказывается сотрудником ненастоящего банка, да и сам он лишь пешка в большой компьютерной игре. Но представителям офисного планктона к этому не привыкать — их мир и так всегда казался немножко виртуальным.

«Не дыши 2» (оригинальное название — Don’t Breathe 2), 2021, США, триллер.

Режиссер: Родольфо Саягес. В ролях: Стивен Лэнг, Брендан Секстон III и др.

В российском прокате с 12 августа.

В триллере «Не дыши 2» нас ждет очередная встреча с ветераном войны в Ираке Норманом Нордстремом, немолодым и абсолютно слепым мужчиной, способным тем не менее постоять за себя. В первом фильме Норман уверенно разобрался с бандой влезших в его дом грабителей — тем, кто пойдет по их стопам, явно не поздоровится.

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