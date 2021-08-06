Яценко, Хаматова и Добронравов отправились в Белоруссию на съемки фильма «Праведник»

В Белоруссии стартовали съемки военной исторической драмы Сергея Урсуляка «Праведник». Это история подвига советского офицера Николая Киселева, который в августе-октябре 1942 года спас 218 евреев.

Перед офицером стоит непростая задача — вывести людей, обреченных на верную смерть, из оккупированного белорусского села Долгиновского. Беженцам-евреям в сопровождении Киселева и нескольких партизан из отряда «Мститель» предстоит пройти полторы тысячи километров, и этот путь станет самым опасным испытанием в их жизни…

Автор сценария Геннадий Островский взял за основу подлинные исторические факты и разбавил их воспоминаниями родственников тех, кто был на волосок от смерти.

«Я очень надеюсь, что в нашей картине будет не только страшное, больное и мучительное, но будет место и для юмора, лирики, улыбки. Это фильм не про праведника, а про человека, который делает то, что должен», — рассуждает Сергей Урсуляк.

Главную роль в драме сыграет актер Александр Яценко. Он признается, что сразу согласился на роль Николая Киселева.

«Мой герой выполняет поставленную задачу. Ему поручили огромное число людей, за которых он должен был отвечать. И поначалу, возможно, это для него было даже безрадостно. Но в пути, на протяжении этих 1500 км, он меняется — начинает по-другому смотреть на многие вещи и на свою жизнь», — говорит Яценко.

По словам режиссера, «Яценко стал неким камертоном правды в этой истории, так как он очень правдивый артист».

Вместе с ним в кадре появятся Чулпан Хаматова, Константин Хабенский, Любовь Константинова, Евгений Ткачук, Федор Добронравов, Сергей Маковецкий и их немецкие коллеги.

Съемки картины «Праведник» пройдут в Белоруссии, Израиле и России. В прокат ленту планируется выпустить в 2022 году.

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