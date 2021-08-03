Джеймс Макэвой сыграл в фильме про то, как самоизоляция убивает брак

Кинокомпания Bleecker Street опубликовала трейлер комедийной драмы «Вместе» (Together), посвященной самоизоляции. Главные роли в картине исполнили Джеймс Макэвой («Люди Икс: Первый класс», «Грязь», «Сплит») и Шэрон Хорган (британский ситком «Катастрофа»).

Сюжет фильма рассказывает о паре супругов, которые, как и многие в период пандемии, остались наедине друг с другом в условиях карантина. Естественно, им пришлось взглянуть на свои отношения под другим углом и переоценить свой брак. Звучит простенько, но талант двух британских актеров выворачивает эту историю наизнанку.

К тому же, как становится понятно из трейлера, персонажи мужа и жены время от времени разговаривают со зрителями без четвертой стены и щедро «выносят сор из избы».

По мнению рецензента газеты The Guardian, фильм «прекрасно отражает эмоциональное разрушение умирающих отношений».

В июне картину показали в английском ТВ, после чего решили прокатить в американских кинотеатрах (дата премьеры — 27 августа). Когда же лента доберется до России, пока не известно.

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