Дэниел Рэдклифф признался, кого бы хотел сыграть в перезапуске «Гарри Поттера»

Из Голливуда регулярно приходят новости о том, что та или иная кинофраншиза получит перезапуск. Мол, 20–30 лет назад был снят ряд культовых фильмов, но сегодня уже совсем другое время, и новые актеры подросли — давайте сделаем эту историю заново. Так в будущем, году эдак в 2035-м, кому-нибудь взбредет в голову перезапустить «Гарри Поттера» — почему бы нет?

И исполнитель главной роли Дэниел Рэдклифф присоединился бы к такому проекту, но уже в качестве взрослого персонажа. Об этом он сам рассказал в новом интервью подкасту Happy Sad Confused. По словам 32-летнего актера, если бы он сам мог выбрать себе роль, это был бы кто-то из команды «Мародеров» — друзей отца Гарри.

«Я, наверное, хотел бы сыграть Сириуса или Люпина, — передает слова Рэдклиффа издание The Wrap. — Это всегда были два персонажа, о которых я думал: «Они великолепны». И еще, я, очевидно, предвзято отношусь к моему опыту съемок с этими людьми, так как это одни из моих любимых воспоминаний».

Для тех, кто не читал или не смотрел «Гарри Поттера» (а такие вообще есть?) напомним, что речь идет о Сириусе Блэке, крестном отце главного героя, и Римусе Люпине, учителе-оборотне. Этих персонажей во франшизе сыграли Гэри Олдмен и Дэвид Тьюлис.

Добавим, что западные киношники пока не думают о перезапуске — они развивают вселенную «Гарри Поттера» дополнительной франшизой «Фантастические твари». Третий фильм из этой серии должен выйти в 2022 году.

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