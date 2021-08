Боевик «Отряд самоубийц: Миссия навылет» и другие премьеры недели

«Отряд самоубийц: Миссия навылет» (оригинальное название — The Suicide Squad), 2021, США, боевик.

Режиссер: Джеймс Ганн. В ролях: Марго Робби, Идрис Эльба и др.

В российском прокате с 5 августа.

В ситуации с продолжением «Отряда самоубийц» американцы запутали всех и, кажется, запутались сами. Название первого фильма — Suicide Squad, название нового — The Suicide Squad, то есть добавился лишь артикль the. Говорят, режиссер Джеймс Ганн, предлагая этот вариант, просто прикалывался, но в итоге прикол стал официальной вывеской проекта с бюджетом в $175 миллионов. Наши прокатчики не стали ломать голову над загадочным the и окрестили фильм по-своему — «Отряд самоубийц: Миссия навылет».

Незатейливо, зато новую ленту со старой уже не перепутать. Напомним, в предыдущем «Отряде…» в центре внимания была спецкоманда рецидивистов-отморозков, выполнявших опасные правительственные задания. В сюжете присутствовали персонажи из вселенной комиксов DC — Супермен, Бэтмен, Джокер.

В новом фильме спецы-рецидивисты попробуют уничтожить построенную нацистами в Южной Америке тюрьму, где держат политических заключенных. Картина, оставаясь частью вселенной DC, является при этом так называемым самостоятельным сиквелом: его события не противоречат оригиналу, но напрямую с ним не связаны.

Многих старых персонажей убрали, добавив новичков, некоторые из которых изначально задумывались как уже известные герои в новом обличье. Так, Идрис Эльба был рекрутирован на замену Уиллу Смиту, игравшему Дэдшота. Позже Идрису придумали другое имя — Бладспот, чтобы оставить Смиту возможность вернуться в образе Дэдшота в будущих сериях франшизы. Зрителям, которые до них доживут и попытаются во всем этом винегрете разобраться, можно лишь посочувствовать — иначе как самоубийцами их не назовешь.

«Мулан. Новая легенда» (оригинальное название — Mulan: Heng kong chu shi), 2020, Китай, анимационный.

Режиссер: Лео Ляо.

В российском прокате с 5 августа.

Прошлогодний диснеевский блокбастер «Мулан», основанный на китайском эпосе о девушке, которая идет на войну, притворившись мужчиной, самим китайцам не слишком понравился. И они сделали анимационную версию классической истории — «Мулан. Новая легенда».

Строго говоря, ничего принципиально нового здесь нет: вся та же «Гусарская баллада» в азиатском стиле, сдобренная обилием столь любимого в Поднебесной кунг-фу.

«Полночь на злаковом поле» (оригинальное название — Midnight in the Switchgrass), 2021, США, триллер.

Режиссер: Рэндолл Эмметт. В ролях: Меган Фокс, Брюс Уиллис и др.

В российском прокате с 5 августа.

Триллер «Полночь на злаковом поле» повествует об агентах ФБР, ищущих серийного убийцу. Это второй подряд фильм с Брюсом Уиллисом в нашем прокате, и, надо признать, он явно лучше предшественника (боевика «За гранью жизни»). Увы, заслуга Брюса в этом минимальна — ленту спасает играющая напарницу героя Уиллиса звезда «Трансформеров» Меган Фокс.

