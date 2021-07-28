Ягненок с телом человека: вышел трейлер драмы со звездой «Девушки с татуировкой дракона»

27 июля в Сети появился трейлер фантастической драмы «Ягненок» (Lamb), над которой работали киношники Исландии, Польши и Швеции. Картина завоевала «Приз за оригинальность» в программе «Особый взгляд» на Каннском кинофестивале 2021 года. После просмотра ролика становится понятно, что в ней такого оригинального.

Фильм рассказывает о супружеской чете фермеров-овцеводов. Детей у них нет, но однажды у одной овцы рождается необычный ягненок: у него голова животного, но тело человека. Муж и жена начинают растить малыша как собственного ребенка и окружают его любовью. Но против такого решения оказываются не только другие люди, но и овцы…

Главную роль в картине сыграла шведская актриса Нуми Рапас, известная по франшизе «Девушка с татуировкой дракона». Также она снималась в фильмах «Шерлок Холмс: Игра теней», «Прометей» и «Яркость».

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Трейлер сообщает, что в западных кинотеатрах «Ягненок» выйдет 8 октября. Насчет российского релиза пока ничего неизвестно.

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