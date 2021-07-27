Классика бессмертна: в Голливуде снимут три новых фильма «Изгоняющий дьявола»

В 1973 году вышел классический фильм ужасов «Изгоняющий дьявола». Он был очень успешным в прокате и заработал два «Оскара». Позже — в 1977 и 1990 годах — киношники выпустили вторую и третью часть это картины, но они уже так не зацепили публику. Прошло уже достаточно лет, и Голливуд решил, что пора бы освежить франшизу и снять еще три фильма — продолжение оригинальной истории, а не ремейк.

Как сообщает издание Deadline, студия Universal Pictures и стриминговый сервис Peacock совершили сделку более чем на 400 миллионов долларов по покупке прав на франшизу «Изгоняющий дьявола». Режиссером новой трилогии назначен Дэвид Гордон Грин, который недавно перезапустил другой культовый ужастик — «Хеллоуин».

Любопытно, что в новых фильмах появится актриса Эллен Берстин, сыгравшая мать одержимой девочки в картине 1973 года. Новый герой, которого исполнит Лесли Одом – младший («Убийство в «Восточном экспрессе», «Гамильтон»), придет к ней за помощью с такой же проблемой — его ребенок страдает от одержимости.

Первый фильм новой трилогии следует ждать в кинотеатрах в октябре 2023 года.

Смотрите также: