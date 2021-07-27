Режиссер «Ночной смены» рассказал, стоит ли ждать продолжения комедии

В 2018 году режиссер Марюс Вайсберг выпустил комедию «Ночная смена» с Владимиром Яглычем и Павлом Деревянко в главных ролях. Картина рассказала историю работяги с завода, который, оставшись без работы, стал танцовщиком в ночном клубе. Но веселый подтекст и звездный актерский состав (Наталья Бардо, Анна Михайловская, Эмин Агаларов, Елена Валюшкина, Тарзан, Игорь Жижикин, Наталья Бочкарева) не спасли этот проект. Спустя три года постановщик признается, что это единственный из его 13-ти фильмов, который не заработал в прокате.

В новом интервью журналисты спросили у Вайсберга, снимет ли он продолжение «Ночной смены». Тот ответил, что очень любит этот проект, но не знает, когда вернется к нему.

«Я жил «Ночной сменой» долгое время и очень ею горжусь. Фильм получил прекрасный фидбек от зрителей на платформах. Так что, думаю, рано или поздно мы вернемся к этому с Павлом Деревянко и Владимиром Яглычем. Мы были счастливы, делая этот проект, так что здесь стоит вопрос финансирования. Но это не должно стать проблемой – потенциал у сиквела явно есть, если его сделать аккуратно и экономно, за правильные деньги», — рассказал Вайсберг изданию «Бюллетень кинопрокатчика».

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Решать вопрос о сиквеле комедии режиссер собирается не раньше 2022-го. Пока что его занятость расписана на год вперед. Этим летом Марюс снимает в Бостоне американский ремейк «Иронии судьбы», о котором тоже подробно рассказал в новом интервью.

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