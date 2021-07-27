Появилось видео, как 79-летний Харрисон Форд дерется на съемках «Индианы Джонса — 5»

У 79-летнего Харрисона Форда еще есть порох в пороховницах. Актер не только снимается в пятой части культовой франшизы «Индиана Джонс», но и участвует в боевых сценах! На днях в Сети появилось видео от очевидца — как раз с места постановки драки с постаревшим киногероем. На ролике видно, как один мужчина ведет известного археолога, угрожая ему пистолетом, но в следующую секунду получает удар в лицо. Затем доктор Джонс нокаутирует второго противника и отнимает у прохожего плакат, чтобы огреть им третьего. Но последний враг оказывается здоровенным верзилой, и герою приходится отступить в лучших традициях старого Голливуда.

Напомним, съемки пятой части начались этим летом в Великобритании. В процессе была замечена техника, украшенная свастикой, — это значит, что фашисты вернутся в качестве врагов Индианы Джонса.

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Стивен Спилберг отказался от режиссерского кресла, оставшись продюсером. Роль главного постановщика исполняет Джеймс Мэнголд, снявший «Ford против Ferrari» и два кинокомикса про Россомаху. Ожидается, что в прокат картина выйдет ровно через год — в конце июля 2022-го.

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