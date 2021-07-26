У молодежной комедии «Отличница легкого поведения» появится сиквел

В 2010 году на экраны вышла американская молодежная комедия «Отличница легкого поведения», внесшая большой вклад в популярность актрисы Эммы Стоун. Это история о старшекласснице, которую вдруг начинают считать самой распутной девушкой в школе. Поняв, что превратилась из «серой мышки» в местную звезду, главная героиня использует свой «развратный» образ и затем пожинает плоды этого «черного пиара».

Фильм был тепло встречен критиками и окупился в прокате почти в десять раз. Ходили слухи, что у него обязательно будет продолжение. Но прошло уже больше десяти лет, а сиквела все нет.

Тем не менее на днях одна из актрис той картины Эли Мишалка рассказала журналистам, что второй фильм все-таки находится в разработке. Правда, это будет не совсем продолжение, и, возможно даже, без Эммы Стоун.

«Это больше похоже на новый пересказ, но вы увидите, как некоторые персонажи из оригинала вернутся в историю», — цитирует артистку издание E! News.

Кстати, еще в 2019 году прошла информация, что у «Отличницы» будет спин-офф. Как передавало издание Variety, студия поручила сценаристу первого фильма Берту Ройалу придумать новый сюжет, а также взять на себя режиссуру. Вероятно, из-за пандемии съемки сиквела так и не стартовали, но скоро мы о них услышим.

Напомним, в оригинальной комедии, кроме Эммы Стоун, снялись Стенли Туччи, Лиза Кудроу и Малкольм Макдауэлл.

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