На роль Воланда в одноименный российский фильм приглашен немецкий актер

Стало известно, кто сыграет Воланда в одноименной экранизации романа «Мастер и Маргарита», которая в эти дни снимается в Москве. Ранее создатели картины сообщили, что главные роли булгаковских влюбленных исполнят Евгений Цыганов и Юлия Снигирь. Также в актерский состав вошли Юрий Колокольников, Леонид Ярмольник, Александр Яценко, Игорь Верник, Марат Башаров, Полина Ауг, Яна Сексте и другие. А вот самого Воланда приберегли напоследок.

Очевидно, киношники подумали, что раз этот персонаж описывается как загадочный иностранец, то и сыграть его должен артист из-за рубежа. Итак, как передает ТАСС, заглавную роль исполнит немецкий актер Август Диль, снимавшийся в фильмах «Бесславные ублюдки» Квентина Тарантино и «Тайная жизнь» Терренса Малика.

Создатели картины отметили, что 45-летний мужчина прекрасно вписался в роль, а еще проявил хорошее знание книжного первоисточника. С ним новое киновоплощение Воланда должно получиться глубоким и многогранным. И, конечно же, у Диля очень яркая фактура, под стать персонажу.

Добавим, что для немецкого актера это будет первый проект в российском кино. Съемки продлятся до конца октября.

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