Во втором фильме Аквамен станет блондином

В 2014 году фанатов комиксов DC огорошили новостью, что Аквамена в новой киновселенной будет играть звезда «Игры престолов» Джейсон Момоа. То есть, на место стройного блондина киношники поставили мускулистого брюнета, который по типажу больше походил на варвара, чем на подводного принца. Впрочем, такой кастинг окупил себя. Брутальный актер, выросший на Гавайях, сумел привнести в образ морского супергероя много интересных черт.

Вот только во втором фильме про Аквамена, съемки которого недавно начались, главный герой все-таки станет блондином, что, как ни крути, слабо вяжется с образом Момоа.

На минувших выходных 41-летний актер прибыл в Англию на съемки сиквела и записал видео для своих поклонников в Instagram.

«На улице солнечно, это потрясающе… Я собираюсь начать «Аквамен-2» завтра. Это последний день коричневых, — сказал Джейсон, поглаживая свои волосы. — Я буду блондином. Им якобы станет от этого веселее. Не знаю, мы это проверим».

Выходит создатели фильма все-таки решили подогнать Момоа под образ из комиксов. Золотой костюм ему уже сделали, осталось в блондина перекрасить. Что ж, посмотрим, что из этого получится…

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