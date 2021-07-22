Триллер «Время» и другие премьеры недели

«Время» (оригинальное название — Old), 2021, США, триллер.

Режиссер: М. Найт Шьямалан. В ролях: Гаэль Гарсиа Берналь, Вики Крипс и др.

В российском прокате с 22 июля.

«Не пойдем сегодня на пляж…» — эта хорошо знакомая советским людям фраза вызвала бы у героев мистического триллера «Время» недоумение. То есть как «не пойдем»?! Очень даже пойдем! Дружная семья (папа-мама-сын-дочь) не зря так долго добирались до заброшенного тропического пляжа, информация о красоте которого разнеслась по просторам интернета. Помимо мягких волн и нежного песка, этот райский уголок приготовил еще один сюрприз — для людей время тут несется с адской скоростью.

И речь не об общеизвестном предостережении ученых — мол, кожа на солнце стареет, вы отнимаете драгоценные минуты своей жизни. Здесь счет идет уже не на минуты: понежился часок на солнышке — постарел на год. Неудивительно, что волны периодически выбрасывают на берег трупы туристов, наотдыхавшихся до смерти. Казалось бы, выход очевиден: надо поскорее убраться с пляжа, но сделать это, как выясняется, не так-то просто.

История об опасном отпуске нынче выглядит идеальной агиткой, призывающей поберечься и забыть о курортах, однако автор «Шестого чувства», «Неуязвимого» и «Знаков» М. Найт Шьямалан не собирался топить за карантин и локдаун.

Сюжет его нового фильма навеян комиксом «Песочный замок», опубликованным 8 лет назад, — книжку режиссеру подарила его дочь. Более того, картина снималась в Доминикане в разгар пандемии и стала первой в карьере Шьямалана, полностью сделанной за пределами столь любимой им Филадельфии и ее окрестностей. Интересно, почему именно сейчас маэстро решил, что работать вдали от дома не так уж и страшно? Может, подсказало шестое чувство?

«Тайна Сен-Тропе» (оригинальное название — Mystеre а Saint-Tropez), 2021, Франция, комедия.

Режиссер: Николя Бенаму. В ролях: Кристиан Клавье, Жерар Депардье и др.

В российском прокате с 22 июля.

В середине жаркого лета лучшим средством от зноя станет то, что в былые годы всегда помогало отвлечься от проблем, — французская комедия. Лента «Тайна Сен-Тропе» отправит нас на фешенебельный курорт, где неуклюжий детектив в исполнении Кристиана Клавье пытается раскрыть убийство. В качестве бонуса прилагается играющий босса горе-сыщика Жерар Депардье.

«G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз» (оригинальное название — Snake Eyes: G.I. Joe Origins), 2021, США, боевик.

Режиссер: Роберт Швентке. В ролях: Генри Голдинг, Самара Уивинг и др.

В российском прокате с 22 июля.

Для игроманов Snake Eyes — это двойное зеро в рулетке, для киноманов — стильный триллер 1998 года с Николасом Кейджем. А вот для маленьких американцев это игрушка, солдатик из культовой серии G.I. Joe, породившей целую медиафраншизу — комиксы, мультики, фильмы… Две первые полнометражные картины вышли в 2009‑м и 2013-м, и вот настал черед третьей — «G. I. Joe. Бросок кобры: Снейк Айз», — в которой Снейк Айз, прежде обретавшийся на вторых ролях, станет главной фигурой.

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