Мила Кунис сыграет в адаптации бестселлера «Счастливые девочки не умирают»

37-летняя актриса Мила Кунис сыграет в киноадаптации детективного романа Luckiest Girl Alive («Счастливые девочки не умирают») Джессики Кнолл, ставшего бестселлером New York Times в 2015 году. Фильм выйдет на Netflix, на днях был объявлен его актерский состав.

Как сообщает издание Deadline, картина расскажет об остроумной девушке из Нью-Йорка, у которой в жизни есть все: хорошая должность в глянцевом журнале, потрясающий гардероб и свадьба мечты уже не за горами. Однажды к ней обращается режиссер, который хочет снять документальный фильм о шокирующем преступлении, произошедшем в школе, где училась героиня. Но если правда о том инциденте всплывет, прекрасной жизни девушки наступит конец.

Напомним, Мила Кунис в детском возрасте эмигрировала вместе с родителями из Украины в Америку, где ей удалось стать актрисой и получить первые свои роли в сериалах. Она озвучивала мультфильмы «Гриффины» и «Робоцып», а также снялась в фильмах «Макс Пэйн», «Книга Илая», «Черный лебедь», «Секс по дружбе» и многих других. Девушка долгое время встречалась со звездой «Один дома» Маколеем Калкиным, а потом вышла замуж за актера Эштона Катчера и родила ему двоих детей.

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