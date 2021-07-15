Шерше ля фам: Генри Кавилл будет искать себе жену в новом фильме

38-летний британский актер Генри Кавилл явно переживает взлет своей карьеры. Новые проекты льются на красавчика, как из рога изобилия. Побывав Суперменом, ведьмаком и Шерлоком Холмсом, мужчина замахнулся на франшизу «Горец». А на днях стал известен еще один новый проект, в котором он примет участие.

Кавилл сыграет главную роль в предстоящем фильме The Rosie Project («Проект «Рози»). Как пишет издание Deadline, это будет история о неудачливом в любви профессоре университета, который создает сложную анкету, чтобы найти себе жену.

В результате он знакомится с далекой от нормальности женщиной, которая не подходит ни под одно из его требований, однако может стать идеальной второй половинкой для главного героя. Многообещающий сюжет, хотя слабо верится в то, что человек с внешностью Генри может испытывать трудности в поиске дамы сердца.

Журналисты отмечают, что этот проект станет для Кавилла возможностью отойти от боевиков и экшенов и показать больше актерской игры. Кто станет партнершей актера по фильму, пока не сообщается.

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Добавим, что осенью текущего года артист будет занят на съемках сиквела «Энолы Холмс», а с 2022-го его ждет роль в шпионском триллере Мэттью Вона «Аргайл».

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