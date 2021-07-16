«Легенда о Зеленом Рыцаре» и другие громкие премьеры августа

«Отряд самоубийц: Миссия навылет»
Актеры: Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, Юэль Киннаман, Джай Кортни, Питер Капальди, Давид Дастмалчян и другие.
Жанр: фантастика, боевик
В тюрьме «Белль Рив» находятся преступники со сверхспособностями. Это место считается самым страшным и даже опасные заключенные считают ее сущим адом. Но что делать, если там сформировали «Отряд самоубийц», который способен нанести вред человечеству…
Дата выхода: 5 августа
«Не дыши-2»
Актеры: Стивен Лэнг, Брендан Секстон III, Стефани Арсила, Бобби Шофилд, Рокки Уильямс, Стеффан Родри и другие.
Жанр: ужасы
Злодей триллера Норман после кровавых событий первой части залег на дно. Но бывших маньяков, как говорится, не бывает…
Дата выхода: 12 августа
«Главный герой»
Актеры: Райан Рейнольдс, Тайка Вайтити, Джоди Комер, Джо Кири, Лил Рел Ховери, Уткарш Амбудкар и другие.
Жанр: комедия
Главный герой фильма – сотрудник крупного банка, жизнь которого идет своим чередом. Но однажды он понимает, что окружающий его мир — это часть огромной видеоигры. Помните фильм «Шоу Трумана»? В общем, это что-то похожее…
Дата выхода: 12 августа
«Соври мне правду»
Актеры: Дарья Мельникова, Евгений Романцов, Павел Прилучный, Елизавета Кононова, Александр Обласов, Григорий Верник и другие.
Жанр: драма
Влюбленные парень и девушка уезжают за город, чтобы приятно провести время вместе. Однако их идиллию нарушают внезапный приезд сначала младшей сестры, а потом и бывший парень главной героини. И все бы ничего, но ревность и флирт могут привести к смертельной опасности.
Дата выхода: 19 августа
«Легенда о Зеленом Рыцаре»
Актеры: Дев Патель, Алисия Викандер, Джоэл Эдгертон, Сарита Чоудри, Шон Харрис, Кейт Дики, Барри Кеоган, Эрин Келлиман, Хелена Браун и другие.
Жанр: фантастика
Сэр Гавейн принимает вызов таинственного Зеленого Рыцаря. В итоге он становится рыцарем Круглого стола и должен покинуть Камелот, чтобы отправиться в опасные приключения.
Дата выхода: 26 августа