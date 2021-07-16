«Легенда о Зеленом Рыцаре» и другие громкие премьеры августа

Пора узнать, что подготовили для нас кинопрокатчики.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет»

Актеры: Марго Робби, Идрис Эльба, Джон Сина, Юэль Киннаман, Джай Кортни, Питер Капальди, Давид Дастмалчян и другие.

Жанр: фантастика, боевик

В тюрьме «Белль Рив» находятся преступники со сверхспособностями. Это место считается самым страшным и даже опасные заключенные считают ее сущим адом. Но что делать, если там сформировали «Отряд самоубийц», который способен нанести вред человечеству…

Дата выхода: 5 августа

«Не дыши-2»

Актеры: Стивен Лэнг, Брендан Секстон III, Стефани Арсила, Бобби Шофилд, Рокки Уильямс, Стеффан Родри и другие.

Жанр: ужасы

Злодей триллера Норман после кровавых событий первой части залег на дно. Но бывших маньяков, как говорится, не бывает…

Дата выхода: 12 августа

«Главный герой»

Актеры: Райан Рейнольдс, Тайка Вайтити, Джоди Комер, Джо Кири, Лил Рел Ховери, Уткарш Амбудкар и другие.

Жанр: комедия

Главный герой фильма – сотрудник крупного банка, жизнь которого идет своим чередом. Но однажды он понимает, что окружающий его мир — это часть огромной видеоигры. Помните фильм «Шоу Трумана»? В общем, это что-то похожее…

Дата выхода: 12 августа

«Соври мне правду»

Актеры: Дарья Мельникова, Евгений Романцов, Павел Прилучный, Елизавета Кононова, Александр Обласов, Григорий Верник и другие.

Жанр: драма

Влюбленные парень и девушка уезжают за город, чтобы приятно провести время вместе. Однако их идиллию нарушают внезапный приезд сначала младшей сестры, а потом и бывший парень главной героини. И все бы ничего, но ревность и флирт могут привести к смертельной опасности.

Дата выхода: 19 августа

«Легенда о Зеленом Рыцаре»

Актеры: Дев Патель, Алисия Викандер, Джоэл Эдгертон, Сарита Чоудри, Шон Харрис, Кейт Дики, Барри Кеоган, Эрин Келлиман, Хелена Браун и другие.

Жанр: фантастика

Сэр Гавейн принимает вызов таинственного Зеленого Рыцаря. В итоге он становится рыцарем Круглого стола и должен покинуть Камелот, чтобы отправиться в опасные приключения.

Дата выхода: 26 августа

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