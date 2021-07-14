Белла Торн и Пэрис Джексон сыграли монашек в новом криминальном фильме

13 июля кинокомпания Lionsgate опубликовала трейлер нового фильма с Беллой Торн под названием Habit («Привычка»). Судя по ролику, это будет криминальная драма с легким налетом юмора на тему наркотиков и монашек.

По сюжету три отвязные подружки из Лос-Анджелеса, которые обожают тусоваться на вечеринках, случайно переходят дорогу местному наркобарону. Девушкам срочно нужно спрятаться, и лучшее, что смогла придумать главная героиня, — это затесаться в ряды монахинь. Но, надев на себя монастырское облачение, красотки не утратили прежних привычек. Разврат, жестокость и легкая примесь безумия в антураже католической церкви зрителям обеспечены. Поклонникам «Убить Билла» должно понравиться.

Кроме 23-летней Беллы Торн, в картине сыграли дочь Майкла Джексона Пэрис и лидер британской рок-группы Bush Гэвин Россдэйл.

больше по теме Белла Торн приняла предложение от своего бойфренда, и это не Егор Крид Актриса обручилась с итальянским певцом Бенджамином Масколо.

В американских кинотеатрах фильм выйдет 20 августа, 24-го числа появится также на DVD и Blu-ray. А вот о российском релизе пока ничего не известно.

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