Завершены съемки новой «Русалочки» от Disney с темнокожей актрисой

Вечером 12 июля американская певица Хэлли Бейли, известная тем, что выбрана на роль Ариэль в новом фильме Disney «Русалочка», сообщила в Twitter, что съемки картины завершены. Она опубликовала фото себя в морских волнах и отметила, что данный снимок был сделан для кастинга в данный проект — ей тогда было чуть меньше 19 лет.

«И теперь мы заканчиваем съемки во время пандемии, когда мне исполнился уже 21 год… Мы наконец-то сделали это… Я так благодарна за то, что смогу увидеть этот фильм во всей его красе», — написала девушка.

https://twitter.com/HalleBailey/status/1414648705530175490

Напомним, выбор Бейли на роль Ариэль в свое время вызвал множество споров из-за того, что новая русалочка получится темнокожей. Однако на постерах будущей картины и фотографиях со съемок молодая артистка не выглядит такой уж выбивающейся из контекста. В конце концов, когда Аквамена вместо худого блондина доверили играть накаченному брюнету, вышло только круче. Кстати, это первый случай в практике Disney, когда их «белую» принцессу играет темнокожая актриса.

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Добавим, что роль морского короля Тритона досталась испанскому актеру Хавьеру Бардему, а ведьму Урсулу сыграла комедиантка Мелисса Маккарти. Из-за пандемии съемки претерпели множество задержек и растянулись более чем на год. Дата релиза фильма пока не назначена.

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