«Блондинке в законе» — 20 лет: стало известно, что у фильма был альтернативный финал

13 июля исполнится 20 лет со дня выхода культового феминистического фильма «Блондинка в законе» (2001), который прославил Риз Уизерспун и выдвинул манифест, что блондинка — не значит тупая.

Напомним, в финале картины главная героиня Эль Вудс заканчивает Гарвард и готовится принять предложение от своего нового возлюбленного, бросив мужчину, в погоне за которым и потупила в престижный университет.

Но недавно издание New York Times провело несколько бесед с создателями фильма и узнало, что у «Блондинки» мог быть совершенно другой финал. Актриса Джессика Коффил, сыгравшая в картине Марго, подругу главной героини, рассказала, что изначально планировалось закончить историю совсем по-другому.

«Первым финалом были Эль и Вивиан (ее сыграла Сельма Блэр, — Прим. авт.) на Гавайях в шезлонгах, пьющие маргариту и держащиеся за руки, — вспомнила она. — Намек был на то, что они либо стали лучшими подругами, либо сошлись в романтическом плане».

Еще одна актриса, участвовавшая в том проекте, Аланна Юбак тоже помнит такую концовку, но сценаристы, опрошенные изданием, уверяют, что ничего подобного они не писали. Журналисты отметили, что первоначальный финал, который планировали киношники, не понравился тестовой аудитории, поэтому его пересняли в виде сцены, где Эль блистает на выпускном юридического факультета.

Коффил также вспомнила, что была еще одна заготовка финала — музыкальная. Она подразумевала, что когда главная героиня вышла из зала суда, судья, присяжные и все остальные начали петь и танцевать.

Добавим, что в 2003 году вышел сиквел «Блондинка в законе — 2», но это был не конец истории. В 2022-м планируется выход третьего фильма, в котором Риз Уизерспун вернется к своей роли.

Смотрите также: