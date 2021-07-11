«Я войду в историю»: Мэтт Деймон признался, что отказался от роли в «Аватаре» и 10% его прибыли

По словам актера, Джеймс Кэмерон приглашал его в качестве главного героя и сулил хороший процент от картины, которая в итоге принесла своим создателям почти три миллиарда долларов.

50-летний голливудский актер Мэтт Деймон представил на Каннском кинофестивале свой новый фильм «Тихий омут» и дал интервью, в котором признался, что отказался от очень дорогой роли. Нет, просто очень, неимоверно дорогой! Речь идет о главной роли в блокбастере «Аватар» — самой кассовой кинокартине в истории.

«Мне предложили небольшой фильм под названием «Аватар». Джеймс Кэмерон предложил мне 10% от него (от прибыли фильма, которая составила 2,8 миллиарда долларов, — Прим. авт.), — цитирует Деймона издание Deadline. — Я войду в историю… Вы никогда не встретите актера, который отказался бы от большего количества денег».

Мужчина отметил, что отказался о такого шикарного предложения, потому что не хотел бросать свою кинофраншизу о Джейсоне Борне. Он принял решение из соображений морали, а не выгоды. В результате, Кэмерон взял на главную роль в «Аватаре» тогда еще малоизвестного актера Сэма Уортингтона. И в СМИ нигде не проскакивало, что ему предложили 10% от прибыли фильма.

Напомним, первый «Аватар» вышел в 2009 году, и уже несколько лет его режиссер работает над продолжениями, снимая вторую и третью части одновременно. Сиквел должен выйти в декабре 2022 года, а триквел — в 2024-м.

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