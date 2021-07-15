Детектив «Город тайн» и другие премьеры недели

«Пороховой коктейль» (оригинальное название — Gunpowder Milkshake), 2021, США, боевик.

Режиссер: Навот Папушадо. В ролях: Карен Гиллан, Лина Хиди и др.

В российском прокате с 15 июля.

Боевик «Пороховой коктейль» пригодится как учебное пособие всем, кто бьется за права женщин. Зачем сочинять законопроекты, если можно просто перестрелять всех мужиков? В центре внимания здесь творческая династия суперубийц, мать и дочь. Дамы берут под защиту ребенка, на которого ополчилась целая стая злобных мужланов. Вы уже угадали пол попавшего в переплет чада? Правильно, это девочка.

«Город тайн» (оригинальное название — The Dry), 2020,

Австралия, детектив.

Режиссер: Роберт Коннолли. В ролях: Эрик Бана, Женевьев О’Рейли и др.

В российском прокате с 15 июля.

Австралию мы именуем Зеленым континентом и искренне верим в то, что по улицам там разгуливают кенгуру. Реальность, как водится, далека от стереотипов: летом материк больше похож на выжженную безжалостным солнцем пустыню, а кенгуру на публике появляются, мягко говоря, нечасто. Выглядит все это не слишком жизнерадостно, зато в качестве фона для полицейского расследования подходит идеально.

Именно поэтому детектив «Город тайн» так нетороплив и основателен — на жаре любые резкие движения опасны для здоровья. Опасным для главного героя оказывается и визит в родной городок, в который он не наведывался 20 лет. Федеральный агент Аарон Фолк и рад бы еще на пару десятилетий забыть о родине, но случилось несчастье — его друг детства покончил с собой, предварительно отправив на тот свет жену и детей. По просьбе родителей покойного, не верящих в то, что их сын — сбрендивший самоубийца, Аарон вынужден начать расследование и попутно всерьез покопаться в собственном прошлом.

Когда сюжет того или иного фильма чересчур тривиален (а история о возвращении полисмена в родные пенаты с целью раскрыть преступление явно не претендует на «Оскар» за оригинальность), на стол выкладываются другие козыри — например, актерская харизма. К счастью, играющий главную роль Эрик Бана на ее отсутствие никогда не жаловался — 52-летний артист все еще способен быть на экране ярким и убедительным. Даже под гнетущим австралийским солнцем.

«Космический джем: Новое поколение» (оригинальное название — Space Jam: A New Legacy), 2021, США, фэнтези.

Режиссер: Малкольм Д. Ли. В ролях: Леброн Джеймс, Дон Чидл и др.

В российском прокате с 15 июля.

25 лет назад баскетболист Майкл Джордан сыграл самого себя в фильме «Космический джем», соединившем анимацию и живых актеров. Участие суператлета обеспечило кассу в $250 миллионов, но в продолжении Майкл сниматься не захотел. Возможно, спустя четверть века он бы передумал, но теперь ему уже под 60: какие в таком возрасте могут быть мультики? Пришлось уступить место в фильме «Космический джем: Новое поколение» Леброну Джеймсу, которому всего 36.

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