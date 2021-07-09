«Это было бы потрясающе»: Эмили Блант рассказала, почему отказалась от роли Черной вдовы

8 июля в кинотеатрах вышел боевик Marvel «Черная вдова». Поклонники кинокомиксов наконец дождались возможности проводить Наташу Романову в исполнении Скарлетт Йоханссон на заслуженный покой.

Немногие знают, что изначально роль русской шпионки, ставшей мстителем, предложили вовсе не Скарлетт, а другой известной актрисе Эмили Блант. Но она отказалась, хотя сейчас могла бы иметь за плечами восемь фильмов Marvel. Почему звезда «Тихого места» не захотела играть супергероиню, она рассказала в подкасте The Howard Stern Show.

Официальной причиной отказа стал контракт актрисы со студией 20th Century Fox. Ее подписали на участие в фильме «Дьявол носит Prada» при условии, что она должна будет сняться в еще одной картине по выбору кинобоссов. «Дьявол» сделал Эмили знаменитой и дал толчок ее карьере. Но когда продюсеры Marvel пришли к ней с предложением сыграть Черную вдову во втором «Железном человеке», Fox принудил актрису сняться в комедии «Путешествия Гулливера» с Джеком Блэком (оба фильма вышли в 2010 году).

В интервью актриса призналась, что была очень расстроена таким обстоятельством. Хоть на съемках «Путешествий Гулливера» ей было очень весело, но внутри Блант рыдала от того, что не смогла попасть в кинокомикс.

«Я люблю Железного человека, и когда мне предложили Черную вдову, я была одержима им. Я хотела работать с Робертом Дауни-младшим. Это было бы потрясающе, — призналась 38-летняя артистка, но тут же добавила, что не уверена в своем успехе в Marvel. — Но я не знаю, подходят ли мне фильмы о супергероях. Мне с ними не по пути. Они мне не нравятся. Я действительно не знаю».

Напомним, что и без кинокомиксов у Блант получилась шикарная карьера. Она снялась в фильмах «Человек-волк», «Меняющие реальность», «Петля времени», «Грань будущего», «Белоснежка и охотник — 2», «Девушка в поезде» и, конечно же, «Тихое место». А сейчас мы ждем выхода ее дуэта у Дуэйном Джонсоном в приключенческой картине «Круиз по джунглям».

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