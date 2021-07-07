В новом фильме Адаму Драйверу и Марион Котийяр пришлось петь, имитируя оральный секс

6 июля во Франции стартовал знаменитый Каннский кинофестиваль. Открыл его музыкальный фильм «Аннетт» режиссера Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр в главных ролях. Напомним, это трогательная история о стендап-комике, который потерял свою жену, оперную певицу и остался с маленькой дочерью на руках, у которой обнаружился необычный дар.

Съемки фильма прошли Марион Котийяр и ее партнера в необычном формате. Рассказывая об картине на кинофестивале, 45-летняя актриса отметила, что режиссер заставлял их петь на съемочной площадке вживую.

«В большинстве классических мюзиклов вы заранее записываете свои песни, а затем воспроизводите их на площадке. Но Леос хотел, чтобы все было полностью живым. Это усложняло съемки: мы пели в очень сложных позициях, ползая по спине или имитируя куннилингус, а также в акробатических позах, которые технически меняют ваше пение, — цитирует артистку издание Independent. — Но это был тот эффект, который искал Леос: он хотел, чтобы голоса изменились под стать реальной ситуации».

Котийяр добавила, что этот фильм может удивить поклонников музыки. По ее мнению, редко можно встретить музыкальную комедию, герои которой занимаются сексом.

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