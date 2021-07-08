Комедия «Магазинные воришки всего мира» и другие премьеры недели

«Магазинные воришки всего мира» (оригинальное название — Shoplifters of the World), 2021, США, комедия.

Любому меломану известно чувство обиды, возникающее в тот момент, когда окружающие отказываются принимать музыку, которую ты боготворишь. Как донести до людей истину? Осенью 1987 года юный житель Денвера, ошарашенный распадом британской группы The Smiths, выбирает радикальный способ — захватывает местную радиостанцию и принуждает диджея всю ночь крутить альбомы любимого коллектива.

Молодежь вряд ли поймет смысл подобной пиар-акции, но люди, знающие о 80-х не только благодаря вернувшейся моде на варенки, по достоинству оценят замысел героя комедии «Магазинные воришки всего мира» (она, кстати, названа в честь одной из песен The Smiths). Во времена, когда слово «интернет» приняли бы за написанный с ошибкой «интернат», музыкальные радиостанции имели серьезный вес, да и вообще к року отношение было иное.

Развалилась любимая группа? Шок! Ее песни так и не стали любимыми в твоей стране (The Smiths начали набирать популярность в США лишь к концу своего существования)? Трагедия! Надо срочно приставить револьвер ко лбу диджея, привыкшего крутить скучный хард-рок, и заставить его познакомить Штаты с иконами британского постпанка.

Глупо? Наивно? Зато очень по-рок-н-ролльному. К тому же мрачноватые песни The Smiths и не могли вдохновить на поиск бесконфликтного решения проблемы. Зато в итоге радиослушатели существенно расширили свой музыкальный кругозор. Расширят его и кинозрители: особенно полезно будет это сделать тем, кто на момент распада The Smiths еще не родился.

Режиссер: Стивен Кижак. В ролях: Хелена Ховард, Эллар Колтрейн и др.

В российском прокате с 8 июля.

«Черная вдова» (оригинальное название — Black Widow), 2021, США, боевик

Наташа Романофф примкнула к отряду Мстителей в 2010-м и вот дождалась сольной ленты. Но, минуточку, разве в финальных «Мстителях» Наташа не скончалась? Все просто: боевик «Черная вдова» рассказывает о событиях, случившихся задолго до гибели девушки. По сути, это посмертная награда Наташе, которая, как известно, начинала свою трудовую деятельность в КГБ. Именно поэтому в фильме будет много русских (или пытающихся таковыми казаться) фамилий — Шостаков, Дрейков, Востокофф.

Режиссер: Кейт Шортланд. В ролях: Скарлетт Йоханссон, Флоренс Пью и др.

В российском прокате с 8 июля.

«Тайна парка развлечений» (оригинальное название — Boonie Bears: The Wild Life), 2021, Китай, анимационный.

Главные герои китайского мультика «Тайна парка развлечений» известны у нас как «медведи-соседи» — под таким названием прокатывали в России первую часть франшизы о приключениях мишек из Поднебесной. В очередной, уже седьмой серии герои попадут в парк, в котором с помощью специальных генных браслетов можно превратиться в любое животное, а заодно сразиться за миллион долларов.

Режиссер: Дин Лян.

В российском прокате с 8 июля.

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