«Дню независимости» — 25 лет: почему Уилла Смита долго отказывались брать на главную роль

Студия и режиссер до самого начала съемок спорили о ключевой звезде фильма.

2 июля американскому фантастическому фильму «День независимости» исполнилось 25 лет. Масштабная картина про столкновение США и инопланетян-захватчиков с Уиллом Смитом в главной роли вышла в 1996-ом. Для темнокожего актера это был настоящий прорыв в карьере. «Люди в черном» с его участием (кстати, тоже про пришельцев) вышли только в следующем году.

Однако, чтобы утвердить Смита на главную роль, киношникам пришлось изрядно повоевать. Студия 20th Century Fox до самого конца не хотела строить фильм вокруг этого актера, но на его кандидатуре настаивал режиссер Роланд Эммерих. На выбор у него было несколько артистов, в том числе и Итан Хоук, но последнего постановщик посчитал слишком молодым на тот момент. А вот в комбинации Уилла Смита и Джеффа Голдблюма он увидел большую перспективу.

«Студия сказала: «Нет, нам не нравится Уилл Смит. Он бездоказательный. Он не работает на международных рынках», — вспомнил режиссер в интервью изданию The Hollywood Reporter. «Они сказали: «Если вы возьмете на эту роль черного парня, то убьете иностранную кассу». А наш аргумент был таков: «Ну, фильм же о космических пришельцах. Все пройдет хорошо за границей», — добавил сценарист картины Дин Дэвлин. — Это была большая война, и Роланд действительно вступился за Смита. И, в конечном итоге, мы выиграли эту войну».

За несколько дней до начала съемок данный конфликт еще не был решен, и режиссеру пришлось даже угрожать студии, что он уйдет к конкурентам из Universal Pictures, если ему не дадут добро на желаемых актеров.

В итоге фильм не провалился в прокате. При бюджете в 75 миллионов долларов он заработал более 817 миллионов и получил сиквел, вышедший через десять лет.

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