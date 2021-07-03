Для персонажа Шарлиз Терон планируется отдельный фильм во франшизе «Форсаж»

Сценаристы Вина Дизеля уже работают над отдельной историей для Сайфер.

Сразу две новости для поклонников оскароносной Шарлиз Терон. Первая — актриса появится в продолжении фантастического боевика «Бессмертная гвардия» от Netflix. Сценарий уже написан, съемки начнутся в первом квартале 2022 года. Вторая — во франшизе «Форсаж» планируется отдельный спин-офф, посвященный яркому женскому персонажу — хакерше Сайфер, блистательно сыгранной Терон уже дважды.

Продюсер и главный идеолог гоночной франшизы Вин Дизель недавно рассказал изданию Variety, что у него есть сценаристы, занимающиеся написанием истории именно для Сайфер. Того и гляди, импозантная антагониста еще станет главной героиней в сольном фильме.

На днях Терон дала интервью Джимми Фэллону в The Tonight Show, и ведущий спросил у нее, стоит ли ждать женской версии «Форсажа» с ее участием. 45-летняя актриса ответила, что не знает подробностей, но была бы рада сняться в подобном проекте.

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