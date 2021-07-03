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Для персонажа Шарлиз Терон планируется отдельный фильм во франшизе «Форсаж»

Сценаристы Вина Дизеля уже работают над отдельной историей для Сайфер.

Для персонажа Шарлиз Терон планируется отдельный фильм во франшизе «Форсаж»
Шарлиз Терон в роли Сайфер в фильме «Форсаж-8». Фото: globallookpress.com

Сразу две новости для поклонников оскароносной Шарлиз Терон. Первая — актриса появится в продолжении фантастического боевика «Бессмертная гвардия» от Netflix. Сценарий уже написан, съемки начнутся в первом квартале 2022 года. Вторая — во франшизе «Форсаж» планируется отдельный спин-офф, посвященный яркому женскому персонажу — хакерше Сайфер, блистательно сыгранной Терон уже дважды.

Продюсер и главный идеолог гоночной франшизы Вин Дизель недавно рассказал изданию Variety, что у него есть сценаристы, занимающиеся написанием истории именно для Сайфер. Того и гляди, импозантная антагониста еще станет главной героиней в сольном фильме.

На днях Терон дала интервью Джимми Фэллону в The Tonight Show, и ведущий спросил у нее, стоит ли ждать женской версии «Форсажа» с ее участием. 45-летняя актриса ответила, что не знает подробностей, но была бы рада сняться в подобном проекте.

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«Форсаж»гонкиспин-оффШарлиз Терон