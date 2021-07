Кэмерон придумал юного Джона Коннора для «Терминатора-2», слушая песню про русских

В новом интервью режиссер Джеймс Кэмерон подробно рассказал о создании культового фильма «Терминатор-2» 1991 года. По его словам, после первой части студия готова была хорошо заплатить за сиквел, но постановщик не хотел снимать продолжение без Линда Хэмилтон (Сары Коннор). Он позвонил актрисе и предложил вернуться к роли. Женщина согласилась при условии, что ее героиню сделают сумасшедшей, дабы она могла проявить свой актерский талант.

А вот история появления в фильме Джона Коннора в образе ребенка еще более интересная.

«Я помню, как однажды сидел на верхнем этаже, писал заметки для «Терминатора», и меня поразила песня Стинга: «Я надеюсь, что русские тоже любят своих детей». И я подумал: «Знаешь что? Идея ядерной войны прямо противоположна самой жизни». Вот откуда взялся ребенок», — цитирует Кэмерона издание The Ringer.

Речь идет о песне Russians, которая вышла не дебютном альбоме Стинга The Dream of the Blue Turtles в 80-х годах. В ней известный музыкант поет о недопущении ядерной войны и надеется, что в Советском Союзе люди тоже не хотят уничтожать мир.

В конечном итоге будущий лидер человечества Джон Коннор появился во втором «Терминаторе» в образе трудного подростка, и его экранная химия с киборгом в исполнении Арнольда Шварценеггера превратила этот зрелищный боевик в теплый, эмоциональный фильм.

Кстати, в той же статье Кэмерон высказался о скрытом посыле своего фильма.

«Мы, люди, становимся терминаторами. Мы учимся не иметь сострадания. «Терминатор», в конечном счете, не о машинах. Речь идет о нашей склонности становиться машинами», — сказала 66-летний режиссер.

