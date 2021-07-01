Вышел тизер новой «Золушки» с темнокожим мужчиной в роли феи-крестной

30 июня потоковый сервис Amazon Prime Video опубликовал тизер нового фильма «Золушка». Главную роль в картине сыграла певица Камила Кабельо. Это та самая лента, в которой фея-крестная оказалась гендерно-нейтральной. Волшебницу исполнил темнокожий актер-гей Билли Портер, известный своими эпатажными нарядами.

По жанру фильм является музыкальной романтической комедией. Судя по видео, зрителей ждут песни, танцы и красочные наряды. Сама Золушка предстанет в роли бедной портнихи, над которой издеваются злая мачеха и ее дочери. Тизер сообщает, что картина станет доступной для стриминга с 3 сентября 2021 года.

Добавим, что мачеху сыграла актриса Идина Мензел, которая озвучивает Эльзу во франшизе Disney «Холодное сердце». В роли короля предстал Пирс Броснан, также в актерском составе значатся Минни Драйвер, Мисси Эллиотт и Джеймс Корден.

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