Создатель драмы «Отец» снимет фильм «Сын» с Хью Джекманом

В 2020 году вышел драматический фильм «Отец», ставший режиссерским дебютом французского драматурга Флориан Зеллер. Картина принесла «Оскары» своему создателю (за сценарий), а также исполнителю главной роли Энтони Хопкинсу. И только остыли страсти среди критиков, восхваляющих этот киношедевр, как стало известно, что постановщик готовится снимать новую картину под названием «Сын».

Как сообщает издание Variety, в фильме снимутся Хью Джекман, Лора Дерн, и недавно к ним присоединилась 33-летняя Ванесса Кирби. А завязка у ленты будет следующая.

Главный герой (Джекман) пытается наладить жизнь со своей молодой женой (Кирби) и их маленьким сыном, когда в его и без того напряженный мир врывается бывшая супруга (Дерн). Женщина привозит с собой их общего сына-подростка, который переживает сложный период. Без папы паренек вырос проблемным, озлобленным и месяцами прогуливает школу. Мужчине придется выполнить свои обязанности отца по отношению к наследнику, но это поставит под угрозу существование его нынешней семьи.

Ожидается, что съемки картины начнутся в ближайшем месяце.

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Кстати, для Зеллера «Сын» — это не просто духовное продолжение «Отца». Француз написал целую трилогию пьес о семейных взаимоотношениях: «Мать», «Отец» и «Сын». Вероятно, после успеха фильма с Хопкинсом и привлечения именитых актеров во вторую картину, стоит ждать, что и третья история (в трилогии — первая) будет экранизирована со звездным актерским составом.

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