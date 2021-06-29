Хелен Миррен призналась, что готова поцеловать Вина Дизеля в будущих фильмах «Форсажа»

В конце мая 2021 года в кинотеатрах вышел гоночный боевик «Форсаж — 9». Несмотря на то, что это уже девятый фильм франшизы, он является первым из целой трилогии картин, которые завершат историю Доминика Торетто в кино. Так что фанатов Вина Дизеля ждут еще две ленты просто скорость и драйв.

Девятый фильм собрал множество персонажей «Форсажа» разных лет. Появилась в нем и воровка Магдалина Шоу в исполнении английской актрисы Хелен Миррен, которой уже за 70. Недавно женщина дала интервью The New York Times и ответила на каверзный вопрос поклонников. Ее спросили, поцеловала бы она Доминика Торетто в будущих фильмах.

«С Вином? Боже мой, конечно, я за! — отреагировала актриса в возрасте. — Но только если он поговорит со мной до и после дубля, потому что это голос, который мне действительно нравится, если честно».

В том же интервью Миррен добавила, кого Вин Дизель хотел бы видеть в роли мужа ее персонажа. Им оказался культовый английский актер Майкл Кейн. Женщина выразила мнение, что это была бы идеальная партия. Есть шансы, что мы увидим такую пару в кино.

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