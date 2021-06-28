От личного астролога до Хилари Клинтон: новый докфильм о жизни принцессы Дианы

В этом году леди Ди исполнилось бы 60 лет.

Принцесса Диана погибла в 1997 году. Ее сыновья — принцы Уильям и Гарри — решили отметить 60-летие со дня ее рождения, установив памятник в Кенсингтонском дворце. Его открытие пройдет 1 июля, в день ее рождения.

В тот де день состоится премьера докфильма «Диана 60», над которым работал режиссер Робин Бекстор, ранее снимавший истории королевской семьи. Свои мысли в нем высказали друзья, союзники, люди, которым довелось с ней работать.

Снялась в фильме и Хилари Клинтон, которая познакомилась с леди Ди летом 1997 года, а спустя всего три месяца отправилась на ее похороны. Также своим мнением в кадре поделится личный астролог принцессы Дебби Франк. Об этом пишет Tatler.

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Напомним, на открытие памятника в Лондон приехал и принц Гарри. А пот принц Чарльз и Елизавета II пропустят мероприятие из-за запланированной поездки в Шотландию.

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