«Ни репетиций, ни хореографа»: как снималась сцена стриптиза в фильме «Правдивая ложь»

В 1994 году вышел фильм «Правдивая ложь», в котором Арнольд Шварценеггер сыграл секретного агента, скрывающего от семьи свою настоящую работу. Жену героя исполнила на экране актриса Джейми Ли Кертис, и все помнят культовую сцену, где она танцует перед ним неловкий стриптиз и при этом еще падает.

На днях актриса стала гостьей подкаста People in the ’90s и рассказала о том, как на грани эротики и комедии снималась та самая сцена.

«Этого никто не знает: у нас не было ни репетиций, ни хореографа. Джим (Джеймс Кэмерон, режиссер картины, — Прим. авт.) просто спросил: «Под что ты хочешь танцевать?» — вспоминает 62-летняя актриса.

Она выбрала композицию Alone In The Dark Джона Хайатта и, по ее словам, танцевала так, как это делают «когда дома никого нет». А потом режиссер решил разбить эту сцену комичным падением.

«Джим знал, что танец получился слишком сексуальным, слишком реальным. Он на самом деле получился хорош, — рассказала актриса. — Это все Джим, надо отдать ему должное, он знал, что это комедия».

Джейми добавила, что было снято всего два дубля ее падения, и в эти моменты съемочная площадка заливалась от смеха.

Смотрите также: