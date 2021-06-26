Лиам Нисон признался, что не стал Джеймсом Бондом из-за жены

Каждый раз, когда поднимался вопрос, кто станет новым Джеймсом Бондом в кино, среди многих всплывала кандидатура британского актера Лиама Нисона. Однако звезда фантастических фильмов и боевиков так ни разу и не стал агентом 007. Хотя продюсеры действительно звонили ему с подобными предложениями. Факты таких звонков 69-летний артист подтвердил в одном из новых выпусков передачи The Late Late Show.

Но почему же актер отказывался от звездной роли? Причина оказалась довольно необычной — запрет Нисону на этого персонажа поставила его будущая жена.

«Она сказала мне: «Дорогой, если тебе предложат Джеймса Бонда, и ты будешь его играть, ты не выйдешь за меня замуж», — пояснил мужчина.

Напомним, единственной женой Лиама была актриса Наташа Ричардсон. Супруги прожили вместе 16 лет и завели двоих сыновей, прежде чем в 2009 году женщина не скончалась от черепно-мозговой травмы, полученной на горнолыжном курорте. После актер уже не женился.

Добавим, что 25 июня в кинотеатрах вышел новый фильм с Лиамом Нисоном «Ледяной драйв».

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