Мелодрама «Страсть, любовь и стволы» и другие премьеры недели

«Оборотни внутри» (оригинальное название — Werewolves Within), 2021, США, ужасы.

Ужастик «Оборотни внутри» снят по одноименной компьютерной игре, которая, в свою очередь, напоминает формат хорошо всем знакомой «Мафии». Участники должны определить, кто из них — оборотень, прикидывающийся добропорядочным гражданином. Правда, в киноверсии жители маленького населенного пункта погружаются в игру не по своей воле: снежная буря загоняет их в местную гостиницу, где им и предстоит пройти квест под условным названием «Город засыпает — просыпается оборотень».

Режиссер: Джош Рубен. В ролях: Сэм Ричардсон, Милана Вайнтруб и др.

В российском прокате с 1 июля.

«Страсть, любовь и стволы» (оригинальное название — Die in a Gunfight), 2021, США, драма.

Нет проверки надежнее, чем проверка временем, и лучшим доказательством являются пьесы Шекспира, продолжающие вдохновлять режиссеров и сценаристов. Кто-то предпочитает строгие экранизации, кому-то хочется похулиганить, как это сделал в 1996-м Баз Лурман с «Ромео и Джульеттой». А можно поступить еще смелее: взять историю о двух противоборствующих семьях и на ее основе сделать что-то свое.

Таких примеров сотни: от «Вестсайдской истории» до «Титаника», в котором, представьте себе, тоже услышали шекспировские нотки и окрестили «Корабельными Ромео и Джульеттой». Стоит ли удивляться, что в XXI веке все еще снимают ленты, которые навеяны произведением, созданным на исходе XVI столетия? Вот, например, картина «Страсть, любовь и стволы»: ее действие разворачивается в современном Нью-Йорке, где обитают семьи Гиббонов и Рэткартов, каждая из которых рулит своей медиаимперией.

Семьи враждуют со времен, когда о медиаимпериях никто и не слышал, а споры решали не адвокаты, а пистолеты. И когда Бен Гиббон начинает «мутить» с Мэри Рэткарт, родители голубков буквально закипают от ярости. С учетом силы возникших чувств увещевания бесполезны — стало быть, без рукоприкладства и стрельбы конфликтующим сторонам никак не обойтись.

Не обойтись в данном случае и без критики: мол, хватит мучить Шекспира, проявите уважение к классику! Будут и другие замечания, ведь в числе исполнителей основных ролей нет ни одного афроамериканца или азиата. Как такое в наше время возможно?! Непорядок! Впрочем, отсутствие на экране черного Ромео — это, пожалуй, и есть самое искреннее уважение к классике.

Режиссер: Коллин Шиффли. В ролях: Диего Бонета, Александра Даддарио и др.

В российском прокате с 1 июля.

«Судьба диверсанта», 2020, Россия, драма.

Имя режиссера Дмитрия Астрахана прочно связано со слезоточивыми хитами 90-х «Ты у меня одна» и «Все будет хорошо». Но время меняет человека, вот и 64-летний Астрахан забыл о «мыле» и взялся за военно-историческую драму «Судьба диверсанта», где основой образа главного героя стала биография белорусского партизана Федора Крыловича.

Режиссер: Дмитрий Астрахан. В ролях: Алексей Суренский, Андрей Смоляков и др.

В российском прокате с 1 июля.

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