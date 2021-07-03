Приключения Петрова и Взяточкина: как снимали комедию «Чиновник»

Почему мы все время оглядываемся на Голливуд, HBO и Netflix? В Европе же тоже есть куча интересных сюжетов и изысканных картин! Одна из таких — итальянская комедия «Министр» (Il Ministro) о прогоревшем коммерсанте, спасающем бизнес с помощью взятки высокопоставленному чиновнику.

«Мы поражены эпидемией денег»

Эту историю и решили адаптировать в России — съемки фильма «Чиновник» стартовали в Подмосковье. Согласно сюжету российской картины владельцу строительной компании Андрею (Павел Майков), чтобы не обанкротиться, необходимо выиграть государственный тендер.

Как это сделать? Конечно, организовать званый ужин знакомому чиновнику — с шампанским, девочками и прочими элементами качественного досуга. Только вот загвоздка в том, что госслужащий Максим Эдуардович (Андрей Бурковский) крайне педантичен в вопросах законопослушности. И взяток не берет.

— Мне понравился итальянский фильм, и я уверен, что наш режиссер Владимир Моташнев сможет его адаптировать, — считает Бурковский. — В этой картине очень важен актерский ансамбль, потому что тут каждая роль, даже самая маленькая, имеет значение.

Большое количество разноплановых героев в «Чиновнике» взаимодействуют на ограниченной территории загородного дома нерадивого девелопера Андрея. Поэтому каждый персонаж успевает проявить себя максимально ярко и неожиданно.

— Мой герой готов на все ради денег и положения в обществе, — говорит Майков. — Это то, от чего мы сейчас страдаем, мы поражены эпидемией денег, нас больше ничего не интересует. Мне интересна человеческая природа, а таких персонажей очень удобно препарировать. Это не первый мой комедийный проект, но именно в случае с «Чиновником» меня подкупил действительно качественный комедийный материал и интересные живые образы.

Тоска по однушке на окраине

Роль супруги горе-бизнесмена Светланы досталась Любови Толкалиной.

— Мы не просто высмеиваем героев и ситуацию, под всей этой сатирой есть мораль, — уверена актриса. — На самом деле в этом доме происходит настоящая человеческая трагедия: на уровне одной семьи, на уровне государства. Трагедия женщины, которая заперта в своей золотой клетке и постоянно вспоминает, как они были счастливы, когда жили где-то в однушке на окраине, а вот погоня за деньгами ничего ей не дала. Есть в этом какой-то гоголевский мистицизм.

Не обойдется в круговерти событий и еще без одного классического итальянского типажа — некоего юродивого, простачка-резонера. В этот образ (Семен, брат Светланы) идеально вписался улыбчивый Александр Головин, прославившийся в сериале «Кадетство».

— Мой персонаж вроде как такой простой, легкомысленный, косит под дурачка, но в какой-то момент раскрывается, помогает сестре, показывает свое настоящее лицо, — рассказывает актер. Среди тех, кто работает над картиной, есть и другие достойные персоны: например, роль танцовщицы по имени Ая, приглашенной всячески развлекать чиновника, сыграла трехкратная чемпионка мира по уличным танцам в стиле вог Александра Киселева, а профессиональную путану, готовую на все, — звезда «Реальных пацанов» Зоя Бербер.

Создатели фильма запланировали премьеру «Чиновника» на одной из крупных онлайн-платформ и в большом кинопрокате, если, конечно, позволит эпидемиологическая обстановка.

Толстоганова против коррупции

30 июня в онлайн-кинотеатре Kion стартует сериал «Чиновница» — нет, это не спин-офф «Чиновника», а автономный сатирический проект про российскую действительность на фоне крупных коррупционных схем. В нем Виктория Толстоганова играет начальницу финансового департамента регионального минздрава, не брезгующую взятками, но в какой-то момент вдруг решившую, что так продолжаться не может и пора сломать систему, которая дала ей шанс пожить красиво.

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