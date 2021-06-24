«Побег из дворца»: вышел трейлер нового фильма о Меган и Гарри

Интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри произвело эффект разорвавшейся бомбы для многих. Именно эту сцену решили повторить создатели фильма «Меган и Гарри: побег из дворца».

Над съемками картины работает канал Lifetime. Зрители могут увидеть ее уже этой осенью. Пока авторы решили показать трейлер. Об этом пишет People.

«Я вижу, что тебя буквально преследуют до смерти, я бессилен это остановить», — сказал фильме Джордан Дин, который сыграл принца Гарри Сидни Мортону (Меган) в новом фильме.

Это будет третья картина о жизни герцогов Сассекских. Первая была снята в 208 году – «Меган и Гарри: королевский роман». Вторую — «Меган и Гарри: становление королевской семьи» — зрители увидели чуть позже.

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