Кира Найтли сыграет отчаянную мать в новом фильме

Стало известно, каким будет следующий фильм 36-летней голливудской звезды Киры Найтли. Актриса ведет переговоры о главной роли в научно-фантастической драме кинокомпании Searchlight под названием Conception (может переводиться как «Зачатие» или «Концепция»), сообщает издание Deadline. Оно же приоткрыло тайну сюжета новой картины.

По сценарию в ближайшем будущем британское правительство установит авторитарный контроль над воспитанием детей. Найтли сыграет инспектора, твердо убежденного в правильности новой противоречивой системы. Но неожиданное событие поставит под угрозу материнство самой героини, и ей придется пойти против порядка, который она сама же и обеспечивала.

Добавим, что режиссером нового фильма станет Камилла Гриффин, которая в скором времени выпустит еще одну ленту с Кирой Найтли — «Тихая ночь» (Silent Night). Это будет рождественская комедия, в которой пару знаменитой актрисе составил сын постановщицы Роман Гриффин Дэвис, уже известный зрителям по главной роли в картине «Кролик Джоджо».

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