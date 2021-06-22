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Кира Найтли сыграет отчаянную мать в новом фильме

Актрису пригласили в научно-фантастическую драму о рождении детей.

Кира Найтли сыграет отчаянную мать в новом фильме
Кире Найтли предложили новую главную роль. Фото: globallookpress.com

Стало известно, каким будет следующий фильм 36-летней голливудской звезды Киры Найтли. Актриса ведет переговоры о главной роли в научно-фантастической драме кинокомпании Searchlight под названием Conception (может переводиться как «Зачатие» или «Концепция»), сообщает издание Deadline. Оно же приоткрыло тайну сюжета новой картины.

По сценарию в ближайшем будущем британское правительство установит авторитарный контроль над воспитанием детей. Найтли сыграет инспектора, твердо убежденного в правильности новой противоречивой системы. Но неожиданное событие поставит под угрозу материнство самой героини, и ей придется пойти против порядка, который она сама же и обеспечивала.

Добавим, что режиссером нового фильма станет Камилла Гриффин, которая в скором времени выпустит еще одну ленту с Кирой Найтли — «Тихая ночь» (Silent Night). Это будет рождественская комедия, в которой пару знаменитой актрисе составил сын постановщицы Роман Гриффин Дэвис, уже известный зрителям по главной роли в картине «Кролик Джоджо».

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