Драма «Звук металла» и другие премьеры недели

«Звук металла» (оригинальное название — Sound of Metal), 2019, США, драма.

Режиссер: Дариус Мардер. В ролях: Риз Ахмед, Оливия Кук и др.

В российском прокате с 24 июня.

Барабанщик Рубен Стоун и его подруга-гитаристка играют настолько тяжелую музыку, что в один прекрасный день ударник рок-труда практически полностью теряет слух. Отдадим должное его профессионализму: первым делом парень бежит в аптеку и просит дать ему какую-нибудь эффективную пилюлю, ибо у него нет времени на долгое лечение — гастрольный тур расписан по минутам. Увы, Рубену придется прервать гастроли, поселиться в коммуне для слабослышащих и тешить себя мечтами о возвращении к беззаботному рок-н-ролльному существованию.

В драме «Звук металла» многие увидели достаточно типичную для американского кино историю о человеке, внезапно перешедшем в категорию «инвалид» и отчаянно бьющимся за право вернуться к нормальной жизни. Мол, все это неоригинально, плоско, фальшиво, слезоточиво, отсюда и результат: получив шесть номинаций на «Оскар», картина победила лишь в двух, да и то технических.

Однако на самом деле нервные попытки героя, который сбегает из «глухой» коммуны, продает все имущество и вставляет в уши дорогостоящие импланты, совсем не выглядят одой бойцовскому характеру несгибаемого барабанщика — авторы скорее подчеркивают его слабость, болезненное стремление вернуть прошлое, безвозвратно потерянное вместе со слухом. Утратив способность слышать, Рубен вынужден учиться слушать — окружающих, свой внутренний голос, — и в освоении этой непростой науки даже самые дорогие импланты ему точно не помогут.

«Рок Дог 2» (оригинальное название — Rock Dog 2), 2021, США, анимационный.

Режиссер: Марк Балдо.

В российском прокате с 24 июня.

Пять лет назад мультик «Рок Дог» с треском провалился: публика не захотела платить за просмотр истории о тибетском псе, мечтающем стать крутым музыкантом. И вот продюсеры, потерявшие примерно полсотни миллионов долларов благодаря первому фильму, выпускают второй, «Рок Дог 2», действуя, видимо, по принципу казино: если упрямо ставить на зеро, оно рано или поздно выпадет.

«Ледяной драйв» (оригинальное название — The Ice Road), 2021, США, боевик.

Режиссер: Джонатан Хенсли. В ролях: Лиам Нисон, Холт Маккэллани и др.

В российском прокате с 25 июня.

Россияне с тревогой наблюдают за карьерой Лиама Нисона: актеру на днях стукнуло 69, а он продолжает сниматься в боевиках, что может навести кого-то из правительства на «светлую» мысль — если этот дед так лихо бегает и прыгает, почему бы и остальным не подождать с выходом на пенсию хотя бы до семидесяти? Очередной сигнал тревоги Нисон подает с помощью «Ледяного драйва», в котором его герой едет на грузовике по зимнему озеру спасать попавших в беду шахтеров, а по дороге отбивается от очень нехороших парней.

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