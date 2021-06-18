«Ледяной драйв» и другие фильмы о подземных катастрофах, чтобы пощекотать себе нервы

25 июня в прокат выходит боевик с Лиамом Нисоном «Ледяной драйв». Зрителям уже не привыкать, что этот бодрый ирландец с суровым лицом спас десяток человек в разных фильмах. Но на этот раз ему предстоит промчаться по ледяной поверхности океана, чтобы успеть спасти людей из обвалившейся алмазной шахты.

Teleprogramma.pro вспомнила несколько картин, где произошли подземные катастрофы. Если вы любите пощекотать себе нервы, то cписок точно придется по душе.

«Восемь дней надежды» (1984). Драма на производстве

В Советском Союзе, несмотря на политику партии, был снят не один десяток фильмов про шахтеров и опасности, которые подстерегают их под землей. Любовь отечественных режиссеров к реализму не позволяла вносить в эти индустриальные драмы никаких фантастических элементов. Но из множества картин, пожалуй, стоит выделить ленту «Восемь дней надежды» 1984 года по сценарию Эдуарда Володарского. Идеальный баланс между демонстрацией подземных работ по спасению двух заваленных шахтеров и человеческой трагедии на поверхности шахты.

Внутри – удушающе крупные планы обвала, отбойного молотка и широко распахнутых глаз одного из пострадавших. Снаружи Валентин Гафт играет мудрого директора, который, в отличие от остальных управленцев в галстуках, действительно понимает, что делает и говорит. Чиновника с совестью – Николай Караченцов,а одного из шахтеров – Алексей Булдаков.

Это кино смело говорит о главной проблеме всех горнодобывающих предприятий, вне зависимости от того, в какой стране они находятся – увеличение объемов добычи, продиктованы ли они жаждой наживы или выполнениям плана, всегда будет превыше человеческой жизни. Но и вселяет веру в то, что всегда найдется горстка людей, которым не все равно.

«33» (2014). Катастрофа, которую мы помним

Самым логичным переходом от советского кино к иностранному будет лента 2014 года «33» о реальном обвале шахты в Чили в 2010 году. Это было во всех новостях, 33 человека оказались замурованы в каменном мешке на глубине 700 метров. Целых 69 дней длилась операция по спасению, которая увенчалась успехом. Всех горняков подняли на поверхность живыми.

«33» не пугает тесным пространством. По сценарию шахтеры успели добраться до убежища, где можно было и стоять, и сидеть, и лежать, и даже ходить. Да и вообще, их откопали намного раньше, но держали под землей, потому что надо было подготовить безопасный лифт с огромной глубины. Проблема была в еде и в тех непримиримых разногласиях, которые начались в группе, когда пища закончилась.

Антонио Бандерас, Родриго Санторо, Жюльет Бинош, Марио Касас смогли добавить картине реализма, а в финале на экране появились реальные 33 горняка, которые пережили весь ужас.

Эти бравые чилийские (и один боливийский) мужчины не похожи на кинозвезд, но их жизнерадостные улыбки при том, что правительство не выплатило им компенсаций и не признало вины руководства шахты, возвращают веру в лучшее.

К слову, в «Ледяном драйве» одного из шахтеров играет Холт Маккэллани, знакомый зрителям по роли Пулемета в свежем фильме Гая Ричи «Гнев человеческий». Актер признается, что сюжет «Ледяного драйва» заставил его вспомнить о той самой катастрофе в Чили.

«Я жадно ловил каждую новость о тех шахтерах, – признался Маккэллани. — Помню, как все радовались, когда их спасли. Тогда радость не знала границ и наций, история никого не оставила равнодушным. Я постоянно думал об этом, когда читал сценарий, потому что по своему драматизму ситуация была очень похожей».

«Тоннель» (2016). Один, совсем один

Южнокорейский «Тоннель» оставляет под завалом не шахтера, а обычного продавца автомобилей. И не в шахте, а в обрушившемся дорожном тоннеле. Ли Джон-су, так зовут героя, пожалуй, самый человечный человек во всей этой подборке.

Живой, любопытный, напуганный, эмоциональный, неравнодушный – всего этого персонажам остальных драм явно не достает, ведь им нужно быть героями. Кстати, многие зрители, думая, что ничего не знают о корейском кинематографе, узнают актрису Пэ Ду-ну, которая играет жену пострадавшего. Это та многоликая из «Облачного атласа». Но больше всего в «Тоннеле» удивляет способ рассказа истории.

Там, где хочется логичной монтажной склейки и объяснений, кадр внезапно меняется. А где вроде бы ничего не происходит (не рушится, в смысле), камера замирает и всматривается в темноту. В общем, это правда неожиданное и непредсказуемое кино. А еще там есть собака, которой можно смело вручать «Оскар». Посмотрите и поймете.

«Дневной свет» (1996). Герой на все времена

Раз уж заговорили о дорожных тоннелях и собаках, самое время вспомнить героические 90-е и их кумиров. Сильвестр Сталлоне в 1996 не смог равнодушно проехать мимо подводного тоннеля, ведущего в Нью-Джерси, который, что? Рухнул!

«Дневной свет» выстроен по законам типичной голливудской драматургии, но тем эффектнее смотрится в наши дни. Олдскульный и жертвенный героизм Сталлоне противопоставлен пижонскому эгоцентричному героизму Виго Мортенсена.

В «Дневном свете» системно и за короткий срок рушится буквально все, а над головами героев кроме обломков вся река Гудзон. Отдельная особенность «Дневного света» в том, что это редкий фильм, когда в обрушении виновата не чья-то халатность или преступная экономия при строительстве, а роковой несчастный случай.

Хотя, конечно, бюрократических разбирательств на поверхности эта лента тоже не смогла избежать. А иначе вышла бы совсем сказка.

«Метро» (2012). Мы тоже можем

Отечественный фильм-катастрофа Антона Мегердичева «Метро» заставил многих критиков и зрителей уронить челюсть. Такого уровня спецэффектов от нашего кино попросту не ожидали, а актерский состав, если оценивать его сейчас, так это вообще суперзвезды: Ходченкова, Белый, Шпица, Пускепалис. Сюжет довольно простой, на вымышленной станции московского метро возникает трещина, до которой никому нет дела, пока она не обрушилась.

Внутри этой катастрофы разворачиваются и истории любви, и истории прощения, и истории

нахлынувшего героизма – одна из лучших ролей Станислава Дужникова. Для съемок фильма был сооружен 117-метровый туннель в натуральную величину и использовались настоящие вагоны метро. Этот фильм действительно доказал, что российские кинематографисты могут создать, нет, не свой ответ Голливуду, но свое стоящее и впечатляющее кино, которое действительно хочется пересматривать.

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