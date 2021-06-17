Боевик «Телохранитель жены киллера» и другие премьеры недели

«Телохранитель жены киллера» (оригинальное название — Hitman’s Wife’s Bodyguard), 2021, США, боевик.

Режиссер: Патрик Хьюз. В ролях: Райан Рейнольдс, Сэмюэл Л. Джексон и др.

В российском прокате с 16 июня.

В 2017 году комедийный боевик «Телохранитель киллера» назвали образцовым примером ставшего популярным в 80-е жанра buddy cop, суть которого в присутствии на экране двух непохожих друг на друга главных героев, чаще всего полицейских с разным цветом кожи. «48 часов», «Смертельное оружие» — благодаря этим и другим лентам жанр прочно сроднился с Голливудом, возвращающимся к проверенному формату снова и снова.

Правда, сиквел «Телохранителя…» уже одним названием ставит под угрозу принадлежность фильма к бадди-жанру. «Телохранитель жены киллера» — так именуется лента, в которой количество центральных персонажей, как нетрудно догадаться, увеличивается до трех. Если в первой части супруга наемного убийцы Дариуса Кинкейда (Сэмюэл Л. Джексон) оставалась на втором плане, то здесь она нагло вклинивается в непростые отношения своего мужа и его приятеля поневоле (напомним, buddy в переводе с английского — дружок), профессионального бодигарда Майкла Брайса (Райан Рейнольдс).

Именно взбаламошная Соня Кинкейд (Сальма Хайек) прерывает отпуск Брайса, в который он отправляется по настоятельному совету работодателей, дабы перезагрузиться, отдохнуть от погонь и перестрелок. А теперь надо спасать Софию, ее мужа, а заодно и всю Европу, которой угрожает кибер-катастрофа, организованная маньяком с физиономией Антонио Бандераса. После такой «перезагрузки» впору уже думать о пенсии.

«Лука» (оригинальное название — Luca), 2021, США, анимационный.

Режиссер: Энрико Касароса.

В российском прокате с 17 июня.

Часто в порыве эмоций мы называем детей монстрами и даже не подозреваем, как близко оказываемся к истине. Вот, например, пара итальянских мальчишек, Лука и Альберто — на вид это обычные пацаны из прибрежного городка, а на самом деле они… морские монстры.

Герои мультика «Лука» действительно обитают под водой и изредка выбираются на сушу, чтобы насладиться прелестями человеческой жизни. Интересно, если бы мальчишки жили не в Средиземном, а в Баренцевом море, их так же сильно тянуло бы на поверхность?

«Аффект» (оригинальное название — Surge), 2020, Великобритания, триллер.

Режиссер: Энейл Кария. В ролях: Бен Уишоу, Элли Хаддингтон и др.

В российском прокате с 17 июня.

Бену Уишоу не привыкать играть сумасшедших — актер прославился ролью чувствительного к запахам душегуба в «Парфюмере», да и его оружейник Кью из бондианы тоже человек со странностями. Неудивительно, что в триллере «Аффект» Бен так легко превратился в нервного парня, работающего в службе безопасности аэропорта и в один прекрасный день съезжающего с катушек. Проблемы в общении с коллегами, родственниками и даже банкоматом, сожравшим кредитку, — ну чем не повод психануть от всей души?

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