По вселенной «Властелина колец» снимут полнометражное аниме

Анимационное подразделение студии Warner Bros. и кинокомпания New Line работают над полнометражным аниме по вселенной «Властелина колец». Картина будет называться «Война Рохирримов» (The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim), что сразу намекает на сюжет связанный с королевском Рохан из Средиземья. Если вы не являетесь фанатом произведений Джона Толкина, то напомним, что речь идет о народе людей, которые прославились, как умелые конники. Им посвящено много экранного времени в фильме «Две крепости» 2002 года.

Итак, как сообщает издание Deadline, режиссер кинотрилогии «Властелин колец» Питер Джексон в данном проекте не задействован. Зато сценарист «Возвращения короля» Филиппа Бойенс выступит в качестве консультанта. За новую картину отвечает японский аниматор Кэндзи Камияма, выпустивший аниме «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» и «Восточный Эдем». На данным момент идет кастинг актеров озвучки.

Сюжет сосредоточится на короле Рохана Хельме Молоторуком, в честь которого была названа уже знакомая зрителям «Властелина колец» крепость Хельмова Падь. События аниме развернутся примерно за 250 лет до «Братства кольца», но это гораздо позже, чем грядущий сериал студии Amazon.

