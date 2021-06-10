Отреставрированные фильмы Звягинцева «Возвращение» и «Изгнание» станут доступны в Сети

С 12 июля на видеосервисе Start появятся отреставрированные версии первых полнометражных фильмов режиссера Андрея Звягинцева. Речь идет о «Возвращении» 2003 года и «Изгнании» 2007-го.

Причем, психологическая драма «Изгнание» выйдет именно в том виде, в каком ее задумывал создатель. Для этого был дополнительно снят крупный план с фотографией главного героя в детстве, а материалом послужила реальное фото актера Константина Лавроненко в 16-летнем возрасте. Звягинцев долгое время сожалел, что не смог снять эту сцену в ходе работы над фильмом и доснял ее уже спустя много лет.

Ранее обе картины, получившие премии на Венецианском и Каннском кинофестивалях, легально онлайн ранее не выходили. Сейчас они отреставрированы для цифрового релиза — в них заново выполнены цветокоррекция и сведение звука, а также удалены некоторые технические несовершенства пленки.

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Таким образом, все пять полнометражных фильмов самого титулованного российского режиссера впервые станут доступны в одной подписке — на Start, где уже представлены картины «Нелюбовь», «Елена», «Левиафан», а также документальная лента «Андрей Звягинцев. Режиссер».

Напомним, данный режиссер является не только лауреатом премий Каннского и Венецианского кинофестивалей. Он был дважды номинирован на «Оскар» и BAFTA, имеет в своей копилке «Золотой глобус» и французскую премию «Сезар», несколько статуэток «Золотого орла» и «Ники».

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