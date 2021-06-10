«В чем правда?»: вышел первый тизер фильма «Брат-3»

Картина, которая должна была выйти еще в 2020 году, все еще находится на стадии съемок.

В Сети появился первый тизер фильма «Брат-3», о котором выходило много противоречивой информации в 2019 году. Режиссером картины был эпатажный шоумен Стас Барецкий, который рассказывал, что запустил данный проект, чтобы заработать денег.

По его словам, в продолжении культового российского боевика должны были сняться Никита Джигурда, Ольга Бузова, Диана Шурыгина, Юлия Коган, Анастасия Волочкова и даже погибший Сергей Бодров в виде голограммы. Даже с голливудскими звездами велись переговоры, например, с Дженнифер Энистон и Микки Рурком.

Потом громкие новости о картине перестали появляться. Сейчас ее режиссером является Валерий Переверзев. Тизер сообщает, что фильм все еще находится на стадии съемок, часть из которых проходит в Тамбове. Он представит из себя несколько независимых киноновелл, объединенных одной историей.

Одна из них расскажет о суровых буднях провинциальной преступной группировки, другая — о генеральской дочке, влюбившейся в уличного художника, а третья — о грабителях-неудачниках. Впрочем, тизер никак не раскрывает сюжет. В нем молодой герой спрашивает у некого цыгана, в чем правда, а тот отвечает, что правда — в силе.

«Одной из главных моих целей в данном проекте, помимо создания качественного аудио-визуального продукта и интеграции произведений искусства в кино, является привлечение к производству кинофильма региональных ресурсов. В регионах России живет большое количество талантливых молодых людей и девушек, находится много интересных мест и безумно красивых натурных объектов. Тамбов — моя малая Родина и мой самый любимый город, я его очень хорошо знаю и чувствую. Это кино я буду снимать именно здесь!» — цитирует Валерия Переверзева официальный сайт фильма.

Из свежих новостей проекта: всего будет выпущено четыре тизера, в картине должны сняться шоумены Сергей Паук Троицкий и Антон Зацепин, иностранные актеры Эрик Робертс и Оливье Сиу.

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