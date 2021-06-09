Дело было на курорте: Стася Милославская нашла любовь

Актриса Стася Милославская счастлива в отношениях с Александром Петровым. Этот факт не помешал ей влюбиться в другого. Правда, к счастью фанатов пары, только на съемочной площадке. Звезда сыграла в романтической комедии «Совершенно летние». На экране девушка появится в образе спортсменки Ксюши, попавшей в любовный квадрат. Сериал снимали в Геленджике, Новороссийске и на территории уникального природного объекта косы Чушка.

Во время съемок Стася прыгала в открытое море с катера, бегала в свадебном платье с трехметровым подолом и участвовала в других технически непростых сценах. На площадке актрису поддерживал Александр Петров, который на несколько дней прилетал в Геленджик.

«Как-то меня спросили: Вы же романтическую комедию снимаете или все-таки про Джеймса Бонда? Действительно, каждый день был экшн! Мне кажется, что за всю мою кинокарьеру еще не было такого физически тяжелого проекта. Хотя в итоге и получилась легкая романтическая комедия с южным колоритом», — сказала Милославская.

Премьера картины состоится на телеканале СТС 21 июня в 19:00.

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