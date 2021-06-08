Соскучились по гангстерам?: вышел трейлер криминального триллера «Без резких движений»

Соскучились по гангстерам? 7 июня кинокомпания Warner Bros. опубликовала трейлер нового фильма «Без резких движений» (No Sudden Move). Это криминальный триллер от оскароносного режиссера Стивена Содерберга, подарившего зрителям франшизу о «друзьях Оушена», а также картины «Траффик» (2000), «Солярис» (2002) и «Удача Логана» (2017).

Главная заслуга новой ленты — это ее актерский состав. В проекте снялись Дон Чидл, Бенисио дель Торо, Дэвид Харбор, Джон Хэмм, Киран Калкин, Брендан Фрейзер и даже Мэтт Деймон получил камео.

Сюжет разворачивается в Детройте в 1955 году. Группу мелких преступников нанимают для кражи новых автомобильных технологий. Но их налет с треском проваливается, и отчаянные парни начинают искать того, кто послал их на дело. Этот новый квест оказывается куда более сложным и опасным предприятием.

Трейлер сообщает, что фильм станет доступен на западном видеосервисе HBO Max 1 июля. Ждем и российского релиза.

Смотрите также: