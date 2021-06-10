Триллер «Ограбление по-джентльменски» и другие премьеры недели

«Это элегантное преступление, совершенное элегантным человеком», — слова, прозвучавшие в 1999-м в «Афере Томаса Крауна», определили второе по значимости актерское амплуа Пирса Броснана. С первым — суперагент — давно все понятно (не зря человек работал Джеймсом Бондом), а вот вторым фирменным образом артиста стал стильный вор.

Раз за разом Пирс достает из своего творческого арсенала эту полюбившуюся зрителям маску — после «Аферы Томаса Крауна» он примерял ее в триллере «После заката» и в комедии «Как украсть бриллиант». И вот 68-летний ирландец вновь идет на дело — на сей раз в «Ограблении по-джентльменски». Здесь Пирса зовут Ричард Пэйс, он — грабитель экстра-класса, которому предлагают присоединиться к группе молодых преступников, работающих отнюдь не ради наживы.

Их цель — вытащить из хранилища в Эмиратах кучу золотых слитков и обрубить международным террористам источники финансирования. Ну а так как грабители-идеалисты обратились к Пэйсу по совету его дочери, а золото охраняет его старый враг Шульц, Ричард предложение принимает.

Примут ли зрители этот достаточно типовой авантюрный триллер, сказать сложно, однако увесистыми аргументами в его пользу будут, помимо Броснана, еще два человека — всегда убедительный Тим Рот, играющий Шульца, и режиссер «Скалолаза» и второго «Крепкого орешка» Рене Харлин, за почти полувековую карьеру так и не научившийся снимать откровенно слабое кино.

«Ограбление по-джентльменски» (оригинальное название — The Misfits), 2021, США, триллер.

Режиссер: Ренни Харлин. В ролях: Пирс Броснан, Тим Рот и др.

В российском прокате с 10 июня.

После роли красавчика Эдди в культовой криминальной комедии «Карты, деньги, два ствола» Ник Моран в отличие от коллег по фильму куда-то пропал. Да жив ли он вообще? Не переживайте: разменявший шестой десяток Ник жив, по-прежнему снимается и даже снимает сам. Его последний опус — «Культовые тусовщики», биографическая драма о рок-менеджере Алане МакГи, открывшем такие крутые группы, как Primal Scream и Oasis.

«Культовые тусовщики» (оригинальное название — Creation Stories), 2021, Великобритания, драма.

Режиссер: Ник Моран. В ролях: Юэн Бремнер, Ник Моран и др.

В российском прокате с 10 июня.

Если вы еще застали те времена, когда Николас Кейдж был большой звездой, вам стоит обратить внимание на триллер «Хозяин», в лучшую сторону отличающийся от примитивных боевиков, в которых актер нынче снимается. Кейдж играет вьетнамского ветерана, на чью психику боевые действия в Юго-Восточной Азии повлияли явно не лучшим образом, — от такого Рэмбо точно стоит держаться подальше.

«Хозяин» (оригинальное название — Grand Isle), 2019, США, триллер.

Режиссер: Стивен Кампанелли. В ролях: Николас Кейдж, Келси Грэммер и др.

В российском прокате с 10 июня.

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