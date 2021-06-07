От супергероя с шавермой до режиссера: яркие экранные партнеры Любови Аксеновой

7 июня на ТНТ стартует второй сезон «Триады» — комедийного сериала о владельце кафе Толике, который вот-вот станет отцом четверых детей. Одну из женщин, которая ждет от него ребенка, играет Любовь Аксенова. Звезда «Майора Грома» перевоплотилась в Наташу — капризную любовницу Толика, которая поначалу отвергает его необычное предложение съехаться под одной крышей с его другими дамами.

Рассказываем про Бориса Дергачева, сыгравшего Толика, и других ярких актеров, с которыми снималась Аксенова.

Тихон Жизневский — «Майор Гром: Чумной Доктор»

В боевике по комиксам Bubble коллегой Аксеновой стал Тихон Жизневский, известный по фильму «Огонь». Он перевоплотился в Игоря Грома, неподкупного полицейского, который охраняет порядок на улицах Питера. По сюжету, главный герой сталкивается с Чумным Доктором, народным мстителем в маске и плаще — тот убивает всех, кто незаконно избежал правосудия.

Сама Аксенова играет журналистку Юлю Пчелкину. Девушка инсценирует нападение на себя, чтобы привлечь внимание Грома. Ее план прост: втереться в доверие к майору и выведать материалы дела о Чумном Докторе. Позже Пчелкина поможет Грому с расследованием, а когда его по ошибке арестуют — с побегом из-под стражи.

Аксенова думала, что главная роль достанется более популярному актеру вроде Александра Петрова, поэтому выбор Жизневского удивил ее. Впрочем, пара сработалась уже на читке сценария:

«Я поняла, что это очень интересный выбор. Тихон свободный, смешной, легкий. В нем нет раздвоенности. Еще в нем есть мужественная энергия, с которой он не перебарщивает. Я понимала, что он уважает меня как субъекта и не давит. Сейчас я вижу, как он начинает набирать обороты и что народ от него кайфует. Я очень рада, что именно он сыграл майора Грома», — расскажет позже Аксенова.

Александр Паль — «Глубже!»

В сатире Михаила Сегала (с ним Аксенова работает третий раз после «Кино про Алексеева» и «Рассказов»), которая высмеивает самоповторы в искусстве (на примере популярности порно как художественного метода), а также деление творчества на «высокое» и «низкое», Аксенова сыграла порноактрису Леру. По сюжету героиня знакомится на площадке с Романом Петровичем (Александр Паль) — артхаусным режиссером, которого после увольнения из театра заносит в кино «низкого жанра».

Их встреча уже тянет на анекдот. Роман начинает приучать актеров к методике Станиславского: он требует, чтобы Лера и ее коллеги старались лучше понять своих героев, и тратит уйму времени на репетиции, придумывая безумные сюжетные аллегории (например, между утечкой воды и потерей девственности). Финал картины остается открытым: Сегал намекает, что Роман влюблен в Леру, но развитие их отношений оставляет за кадром.

После премьеры Аксенова призналась, что осталась довольна работой с Палем и отдельно отметила его актерские навыки:

«Он замечательный партнер и абсолютный профессионал. Не было ни единой ситуации во время съемок, которая меня как-то напрягла или не понравилась. Несмотря на то что некоторые сцены были откровенными, мне было очень комфортно на площадке. И это безусловная заслуга Михаила [Сегала] и Александра, который вжился в роль режиссера порно».

Александр Петров — «Обнимая небо»

Первая крупная роль в карьере Аксеновой. В сериале Милены Фадеевой она играет Женю, дочь летчика-испытателя, которого вместе с семьей переводят в Забайкальский военный гарнизон. Здесь девушка влюбляется в Ваню (Александр Петров), своего одноклассника и сына местной официантки.

Тот сперва отвергает ее, но со временем отвечает взаимностью — чем вызывает гнев матери Жени. Пути героев расходятся после страшной трагедии: Ваня вместе с братом переезжает в Саратов, где спустя годы женится на другой женщине и становится одним из лучших летчиков-испытателей в стране.

Аксенова познакомилась с Петровым еще до съемок сериала — актеры вместе учились в ГИТИСе.

«Поэтому нам было легко играть вместе. А в перерывах между съемками мы много шутили, разговаривали, чай заваривали друг другу. Да и сейчас, когда видимся, можем друг друга по-товарищески потрепать по голове», — рассказывала актриса.

Борис Дергачев — «Триада»/«Гуляй, Вася!»

В комедийном сериале ТНТ Аксенова перевоплотилась в Наташу, любовницу главного героя Толика (Борис Дергачев). По сюжету владелец кафе не может определиться, с кем хочет остаться: с женой, с которой он погряз в семейном кризисе, или же с Наташей. В итоге он решает провести ночь с танцовщицей и выяснить, перед какой из женщин ему будет больше стыдно. Но все идет не по плану: три дамы синхронно сообщают Толику, что ждут от него детей, и тот решает поселить их всех под одной крышей. Наташа с трудом уживается с соседками (особенно с танцовщицей Миланой) и даже временно уходит из дома.

Актриса уже не в первый раз работает с Дергачевым. Ранее они снимались в двух частях ромкома «Гуляй, Вася!», где Аксенова сыграла девушку по имени Василиса, а Дергачев — друга ее бывшего мужа, в которого влюбляется героиня.

Денис Шведов — «Бывшие»

Сериал застает главных героев в реабилитационной клинике. Именно здесь Яна (ее играет Аксенова), дочь богатого чиновника и наркоманка, встречает нового психолога-консультанта Илью (Денис Шведов). У героя тоже непростой бэкграунд: раньше Илья нещадно пил, а теперь у него проблемы с братом, который из-за него отсидел четыре года в тюрьме. Яна влюбляется в Илью, но тот не испытывает к ней сильных чувств (к тому же у него есть невеста Оля), хотя иногда поддерживает ее и даже помогает избавиться от трупа парня, который умер от передозировки на ее вечеринке.

Аксенова познакомилась со Шведовым еще до «Бывших», на съемках сериала «Мажор». Именно он посоветовал ее на роль Яны:

«В один из съемочных дней он мне сказал, что у него проект, на который ищут девочку. Спросил, может быть, меня посоветовать, дать мой номер или телефон моего агента. Я, конечно, согласилась. Мне прислали сценарий — и вот я здесь. «Денис абсолютно замечательный, — продолжает актриса. — Он потрясающий актер и человек: коммуникабельный и открытый, с ним легко. Денис не будет пытаться поставить тебя в неловкое положение. Ты точно знаешь, что можешь ему довериться. Для меня важно ощущать, что можно довериться партнеру».

Риналь Мухаметов — «Кома»

После тяжелой аварии архитектор (Риналь Мухаметов) приходит в себя — правда, не в реальном мире, а в непонятном пространстве, которое все называют комой. Здесь главный герой встречает других людей, которые, как и он, не могут проснуться по своей воле. Одна из них — девушка по имени Флай (Любовь Аксенова). Позже выясняется, что в прошлом архитектор связался с религиозной сектой и вскоре решил сбежать из нее, но попал в автомобильную аварию вместе с подругой (в коме она известна как Флай), а сама кома подконтрольна главе секты, Яну.

«Я имел огромное удовольствие находиться с ней рядом. Играть любовь с Любой очень весело. Она с юмором, я тоже, мы постоянно хохотали», — вспоминает съемки «Комы» Мухаметов, который до этого снимался с Аксеновой в драме «Без меня».

Иван Макаревич — «Русский бес»

Ася в исполнении Аксеновой — дочка банкира, в которую влюблен главный герой Святослав (Иван Макаревич). Пара вот-вот поженится, а пока 27-летний парень пытается открыть ресторан на деньги тестя и параллельно отбивается от чиновников, которые требуют взятку за взяткой. Кроме того, будущая семья Свята чересчур православна — Ася отказывается заниматься сексом до свадьбы, а ее отец Григорий вечно читает молитвы и проповеди.

«Русский бес» — не единственный совместный проект Аксеновой и Макаревича. Ранее они снимались в «Грозе», «Пьяной фирме» и «Выжить после».

Константин Юшкевич — «Рассказы»

В новелле «Возгорится пламя» актриса делит экран с Константином Юшкевичем. Звезда «Упражнений в прекрасном» предстает в образе Макса, главного редактора издательства, который влюбляется в симпатичную девушку в исполнении Аксеновой. Между парой вспыхивает страсть. Поначалу они здорово проводят время, но постепенно Макса начинает смущать скудное образование подруги (например то, что она ничего не знает про гандбол). В интервью Юрию Дудю Аксенова похвалила Юшкевича за подход к постельным сценам. По ее словам, актер был деликатен на площадке и относился к ней с уважением.

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