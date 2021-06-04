«Мулан», «Довод» и другие самые дорогие фильмы 2020 года

На создание фильмов, как известно, уходит много денег. Но некоторые компании тратят на киноленты просто баснословные суммы. В компании Аlpari специально для Teleprogramma.pro подсчитали, какие фильмы стали самыми дорогими за 2020 год. Представляем вам этот рейтинг.

«Мулан»

В ролях: Лю Ифэй, Донни Йен, Гун Ли, Джет Ли, Джейсон Скотт Ли, Йосон Ань, Ма Ци, Розалинд Чао и другие.

Жанр: боевик

На Китай нападают северные захватчики, и император издает указ о призыве мужчин в армию для оборонены страны. Но дочь почетного воина Мулан решает добровольно пойти в войска, чтобы принять участие в эпичных боях.

Бюджет: 205 000 000 $

«Довод»

В ролях: Джон Дэвид Вашингтон, Роберт Паттинсон, Элизабет Дебики, Кеннет Брана, Аарон Тейлор-Джонсон, Майкл Кейн, Химеш Патель и другие.

Жанр: фантастика

В киевском оперном театре происходит теракт. И виновником ЧП якобы является русский олигарх, который сколотил состояние на торговле оружием. В итоге агент ЦРУ объединяется с британской разведкой, чтобы противостоять преступлению. Для этого они изобретают новую технологию, которой еще не было на планете. Вот такие деньги американцы потратили на очередной антироссийский фильм.

Бюджет: 200 000 000 $

«Чудо-женщина: 1984»

В ролях: Галь Гадот, Крис Пайн, Кристен Уиг, Педро Паскаль, Робин Райт, Конни Нильсен, Лилли Аспелл и другие.

Жанр: фантастика

Главная героиня фильма – работница музея Смитсоновского института Диана, которая трагически теряет своего парня Стива. Однажды с коллегой Барбарой они находят кристалл, который исполняет желания. Диана просит вернуть ей любимого, а Барбара обретает невероятную силу, способную перевернуть жизнь на Земле.

Бюджет: 200 000 000 $

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

В ролях: Роберт Дауни мл., Антонио Бандерас, Майкл Шин, Джим Бродбент, Джесси Бакли, Гарри Коллетт, Эмма Томпсон и другие.

Жанр: фантастика

В центре сюжета – ветеринар Дулиттл, который хоронит жену и ведет затворнический образ жизни. Однако неизвестная болезнь заставляет его покинуть свое жилье и отправиться в путешествие, дабы найти лекарство, которое всех вылечит.

Бюджет: 175 000 000 $

«Зов предков»

В ролях: Харрисон Форд, Омар Си, Кара Ги, Дэн Стивенс, Брэдли Уитфорд, Джин Луиса Келли и другие.

Жанр: драма

Это история про собаку Бака. Животное живет в теплом доме в США со своими хозяевами, но обстоятельства заставляют его перебраться в холодную Аляску. Собака попадает в почтовую службу и быстро становится лидером среди остальных псов. И только выносливость и смелость позволяют Баку стать хозяином своей жизни.

Бюджет: 125 000 000 $

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